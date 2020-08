Navarra adelanta el cierre de la hostelería a la 1 de la mañana y cierra los establecimientos de ocio nocturno

Son algunas de las medidas incluidas en un decreto ley foral, aprobado este lunes en sesión extraordinaria por el Gobierno de Navarra, que supone una "trasposición de las medidas adoptadas de manera consensuada entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial", ha explicado el vicepresidente primero, Javier Remírez, que ha comparecido en rueda de prensa junto con la consejera de Salud, Santos Induráin, para presentar este decreto ley foral que entrarán en vigor este martes cuando se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra.

Induráin ha destacado que el Gobierno foral ha trabajado para aplicar estas medidas "con la mayor celeridad y con el más alto nivel de seguridad jurídica" y ha afirmado que la mayoría de ellas "ya las estábamos desarrollando en Navarra o pensábamos implementarlas en el corto plazo".

La consejera ha advertido que "estamos en un momento delicado y decisivo" y ha atribuido a la celebración de las 'no fiestas' en las diferentes localidades de Navarra parte de los rebrotes que se están registrando. "No sirve de nada las imágenes de plazas vacías y chupinazos sin gente durante el día con calles y espacios llenos por la tarde y la noche como si no existiera el Covid-19", ha criticado Induráin, a lo que ha sumado el "exceso de relaciones y encuentros sociales de más de 10 personas".

"Está claro que éste es y debe ser un verano diferente, no podemos hacer lo que hacíamos o cómo lo hacíamos, y si lo hacemos, por muchas normativas y planes de contingencia, podemos consolidar un escenario muy complicado", ha advertido la consejera, que ha llamado a "reducir estas prácticas de riesgo, respetar las medidas de seguridad e higiene y el uso de la mascarilla".

