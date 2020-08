Turisme llança una web específica per a promocionar l'art contemporani en la Comunitat Valenciana

Turisme Comunitat Valenciana ha llançat, dins de l'estratègia CreaTurisme de promoció de productes turístics singulars, una pàgina web específica -un microsite en el seu portal- per a promocionar l'oferta d'art contemporani en aquesta autonomia.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha considerat que "la promoció de l'art contemporani en les zones rurals suposa posar en valor, redescobrir i diversificar l'oferta de turisme cultural" de la Comunitat Valenciana.

La web està integrada en el portal turístic de la Comunitat Valenciana i promociona les iniciatives, esdeveniments, espais expositius o museus situats en l'àmbit rural encara que inclou també l'oferta dels grans centres culturals urbans, ha destacat l'administració autonòmica.

"En aquest any, en el qual molts dels nostres visitants trien destinacions rurals, la promoció d'aquesta oferta cultural suposa afegir un valor diferencial a aquestes destinacions i continuar impulsant la vertebració de tot el territori de la Comunitat", ha agregat Colomer.

Turisme Comunitat Valenciana impulsa, a través de l'estratègia CreaTurisme, la Xarxa de Centres d'Art Contemporani en l'entorn rural com a producte turístic singular. A aquesta xarxa s'han adherit diferents recursos turístics vinculats a l'art contemporani, tant iniciatives permanents com de caràcter efímer però de celebració periòdica, ha precisat la Generalitat.

32 propostes

La nova web incorpora 32 entrades amb diferents recursos el fil conductor dels quals és l'art més avantguardista. Així, està present l'art urbà a través d'iniciatives com la del Museu Inacabat d'Art Urbà (Miau), del xicotet municipi de Fanzara, en l'Alt Millars, o la del Citric, a Torreblanca, i també l'aposta de Xest per impulsar un esdeveniment cultural com és el Grafittea.

La xarxa d'art contemporani també inclou festivals multidisciplinaris com el del tèxtil de Gata de Gorgos (Art al Vent), manifestacions de Land Art com el Biodivers de Carrícola, a la Vall d'Albaida, o art efímer, com és la iniciativa dels Miradors de l'Horta, a l'entorn del Barranc del Carraixet.

Espais

El nou 'microsite' també promociona espais en xicotetes poblacions com és Coll Blanc, a Culla, i museus de referència com el MACVAC de Vilafamés. A tots ells, s'uneixen els grans centres d'art contemporani com l'IVAM, el Centre del Carme, el MACA d'Alacant, el MUA de la Universitat d'Alacant, l’Espai d'Art Contemporani de Castelló i també col·leccions privades i espais multidisciplinaris.