El PPCV creu que els centres "no estan preparats" per a la 'tornada al col·le'

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, i la responsable d'Educació del grup parlamentari, Beatriz Gascó, han assegurat aquest dilluns que els centres educatius valencians "no estan preparats" per a la tornada a les aules i auguren que "al final, enviaran als alumnes a casa".

Així ho han indicat en una roda de premsa en la qual han donat a conéixer una resolució del Síndic de Greuges sobre una queixa presentada pel PP per "adoctrinament" en un IES, davant la proximitat del començament del curs escolar 2020-2021.

Bonig s'ha preguntat si en la Comunitat Valenciana "hi ha algú que planifica alguna cosa" ja que, al seu judici, "no s'està fent res", els centres "no estan preparats" i la Conselleria "no té pla per a la segona onada" de la Covid-19.

Les dirigents del PPCV han insistit en la necessitat de la contractació d’'infermers escolars' en els centres educatius per a "garantir la seguretat" dels alumnes i professors i amb la finalitat de "detectar possibles casos", que han reclamat durant aquest estiu.

D'igual manera, Bonig ha advocat per l'elaboració d'un pla de contingència per a previndre casos de coronavirus a les aules, ja que, en cas contrari, el contagi "està garantit". "Al final enviaran als alumnes a casa", ha afirmat Gascó, i ha alertat en aquest sentit que Educació "no està treballant per l'educació online".