Los contagios se disparan en España durante el fin de semana: 16.269 nuevos positivos de Covid desde el viernes

Los contagios de Covid-19 en España siguen subiendo, alcanzando una cifra total de 359.082. Respecto al pasado jueves, se han registrado un total de 16.269 nuevos contagios. Madrid, País Vasco y Aragón siguen siendo los lugares donde más crecen, superando los 300 nuevos casos diarios.

Según los datos del Ministerio de Sanidad del lunes 17 de agosto, la comunidad de Aragón ha registrado 1.494 nuevos positivos, Euskadi 1.436 y Madrid 5.392 a lo largo del fin de semana. En cuantos a los positivos las últimas 24 horas, son 389, 344 y 324, respectivamente.

La cifra de nuevos contagios para todo el país alcanza los 1.833 en el último día, con un total de 1.016 ingresados desde la pasada semana, 56 de ellos en UCI, y los fallecidos suman 54 en el mismo periodo de tiempo.

Estos datos son cerca de la mitad de los nuevos contagiados registrados el pasado jueves 14 de agosto, donde la cifra era de 2.987, lo que supone un total de 1.154 menos.

Respecto Aragón, Simón ha expuesto que algún hospital de la región ha sufrido una cierta presión y ha tenido que suspender intervenciones, si bien la tendencia "parece adecuada". No obstante, todavía hay algunos barrios en los que "hay una transmisión importante".

Andalucía (203), Cataluña (129) y Galicia (92) también siguen sumando contagios y la comunidad catalana sigue liderando la lista de positivos totales, con 94.702, seguida muy de cerca de Madrid, con 93.359. Por otro lado, Baleares (2), Ceuta (5) y Melilla (4), son los puntos del estado español donde menos nuevos casos hay.

Además, en la rueda de prensa habitual, Fernando Simón ha avisado que se puede dar un repunte tras la cancelación del ocio nocturno. "Es muy probable" que en los próximos días se produzca un aumento asociado a las "no-fiestas". "Habrá que ver si somos capaces de controlarlo", ha declarado el epidemiólogo.

Por último, también ha hablado sobre la manifestación en contra de las mascarillas celebrada ayer en Madrid: "Lo que hemos visto no requiere de mucho comentario. La gente es inteligente para entender lo que son estas manifestaciones y el riesgo que puede suponer y al que pueden poner al resto. No voy a entrar en valoraciones de los motivos porque creo que no merece mucho la pena", ha concluido.