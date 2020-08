El PSOE lamenta que el grado de ejecución presupuestaria a 31 de julio es "el más bajo de los últimos años"

La ejecución presupuestaria a 31 de julio fue en el año 2019 del 36,39%, en el año 2018 del 39,35%, en el 2017 del 42,46%, en el 2016 del 37,62% o en el 2015 del 44,51%, según ha recordado en una nota el concejal socialista José Antonio Romero.

Para Romero, "esto es un ejemplo más de la mala gestión del alcalde y su batallón de cargos, que le cuesta a los cordobeses más de 800.000 euros, que aprobaron los presupuestos municipales para este año con cuatro meses de retraso y que a día de hoy han realizado una ejecución ínfima de los mismos".

El concejal socialista ha instado al alcalde y a su equipo de gobierno a que "se pongan a trabajar y pongan en marcha todas las inversiones y actuaciones que se recogen en los presupuestos del año 2020, tan necesarias en la situación actual que estamos viviendo de crisis económica y social a consecuencia de la pandemia del Covid-19".

En palabras de Romero, "un porcentaje de ejecución del presupuesto tan bajo no ayuda a reactivar la economía de la ciudad, igual que no ayuda que no se acojan al convenio de la FEMP, perdiendo siete millones de euros, como tampoco ayudó que se amortizaran hace unos meses los 28 millones de euros de 2018".

"Los cordobeses no pueden esperar más y necesitan que el gobierno municipal deje a un lado los intereses partidistas en los que está destinando sus esfuerzos en los últimos días y se ponga ya en acción", ha defendido José Antonio Romero.