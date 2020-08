Omar Ayuso abandona Twitter tras las críticas a su mensaje sobre los fans y la distancia social

Omar Ayuso desataba hace unos días las críticas ante la publicación de un tuit en el que se pronunciaba ante la prohibición de fumar en la vía pública. El actor de Élite aseguraba en su mensaje: "Si no se puede fumar a menos de dos metros, tampoco se pueden pedir fotos a menos de dos metros".

El tuit desataba las opiniones de muchos usuarios que señalaban que Ayuso era un desagradecido y que no apreciaba el reconocimiento de sus seguidores. Poco después, la actriz Elena Rivera se pronunciaba también sobre el revuelo generado por el comentario del actor.

"Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público" señalaba la actriz de Inés del alma mía mientras terminaba de sentenciar: "Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto".

Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto. — Elena Rivera (@Elena_RiveraV) August 15, 2020

Tras darse cuenta de la controversia generada por su mensaje en Twitter, el actor de Élite decidía eliminar el tuit alegando: "Cuando hablo de la distancia de seguridad a la hora de pedir una foto hablado de la distancia de seguridad, no del hecho de pedir una foto".

Ayuso continuaba su alegato: "Quien me conoce sabe que rara vez digo que no a hacerme una foto, infravaloro el cariño del público y no valoro sus muestras de afecto". Además, el actor quiso explicar que sus palabras se habían sacado de contexto: "Lo demás es no haber entendido el trasfondo del mensaje y buscar mierda donde no la hay" mientras concluía diciendo que si hay unas normas hay que respetarlas.

Finalmente, y a pesar de intentar explicar sus palabras, la presión ha hecho que el actor haya decidido cerrar su cuenta de Twitter. Esta medida ya ha sido emprendida por algunos artistas como Blas Cantó cuando estuvo en el centro de la polémica generada por no interpretar su canción Universo en la PrePartyEs at Home! de Eurovisión.