El emocionado mensaje de Clara Lago a Dani Rovira tras superar el cáncer: "Gracias por dejarme acompañarte"

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!". Así anunciaba Dani Rovira el pasado sábado que ha superado el cáncer que padecía desde hace varios meses, un linfoma de Hodgkin. El actor le agradeció especialmente a su pareja, Clara Lago, su compañía y cariño durante los últimos meses, unas palabras a las que la intérprete ha respondido públicamente este lunes.

"Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles", avanza la artista en su última publicación en Instagram, que contiene una fotografía del actor.

"Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao", rezan las últimas líneas.

En su comunicado, Rovira quiso dejar claro que la compañía de Lago ha sido fundamental para él en su lucha contra el cáncer: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...".