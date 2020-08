Instituciones y vecinos condenan el crimen de Cabanes y muestran su apoyo a la familia del menor fallecido

En el minuto de silencio, celebrado a las 12.00 horas, la Subdelegación del Gobierno en Castellón y el Ayuntamiento de Cabanes, así como la Asociación del PAI Torre la Sal, entorno en el que tuvo lugar el suceso, han expresado su apoyo a la familia de los menores y han ofrecido ayuda, especialmente psicológica, tanto a los familiares como a los vecinos de la zona.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, ha condenado, en declaraciones a los medios de comunicación, "el execrable crimen" contra este niño y la agresión a su hermana y ha asegurado que la población de Cabanes "está muy consternada", al igual que el resto de la provincia.

Asimismo, ha mostrado "apoyo" a la familia y a los vecinos del entorno en el que tuvo lugar el suceso. "Queremos hacer llegar nuestro apoyo a la familia y a los vecinos y dar mucho ánimo a la madre", ha afirmado Ten, que ha recordado que la niña se encuentra hospitaliza y ha mostrado su confianza en que "se ponga bien".

La subdelegada del Gobierno ha comentado que esta es una "situación muy complicada, también psicológicamente", tanto para la familia como para la niña. En este caso, ha resaltado que a "las secuelas físicas" se suman las psíquicas que puede tener.

"La familia es el núcleo más importante en la sociedad. Hay que ser cuidadosos, hacer mucha pedagogía y hablar mucho con los pequeños y con los mayores", ha expuesto. A su vez, ha instado a "todo el mundo" a cuidar "de la infancia", a la que "hay que proteger".

Por su parte, la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, ha destacado que además de condenar estos hechos, el Ayuntamiento del municipio ofrece toda "la ayuda que pueda necesitar tanto la familia como los conocidos". "Tanto ayuda psicológica como en lo que los podamos ayudar, en lo que necesiten", ha expuesto.

La primera edil ha agregado que aunque el núcleo familiar afectado por este crimen no es residente habitual de Cabanes, sus vecinos no dejan de estar consternados. "Eso no quita que la gente esté consternada y que sienta muchísimo lo que ha sucedido", ha manifestado, al tiempo que ha trasladado, "como decía la subdelegada -del Gobierno- muchísimo ánimo a esa madre".

Virginia Martí ha resaltado que tras el suceso, el consistorio ofreció este domingo atención psicológica a los familiares y allegados de los menores y ha explicado que aunque "en principio nadie solicitó nada", este lunes la asociación de vecinos de la zona en la que ha tenido lugar el incidente le ha comunicado que "hay ciertas personas que necesitan esta ayuda".

Preguntada por si este suceso puede ser considerado violencia de género, ha indicado que "no está confirmado". "Sabemos los hechos. Está en investigación y cuando finalice ya se sabrá exactamente o con la máxima certeza qué ha sucedido", ha planteado la responsable municipal.

La presidenta de la Asociación del PAI Torre la Sal, Lola Melero, ha condenado "este hecho tan grave" y ha trasmitido a los vecinos de este entorno la "solidaridad" y el "apoyo" de la entidad ante lo ocurrido y su "agradecimiento" por "todo lo que han hecho y han colaborado" tras los hechos.

"Queremos transmitir también por parte del la asociación al Ayuntamiento nuestra gratitud por todo lo que nos ha hecho llegar y por la ayuda psicológica a las personas, incluso a niños, que han podido tener problemas y que posiblemente los tendrán" por lo que ha pasado, ha aseverado Melero.

"UNA COMUNIDAD TRANQUILA"

Asimismo, ha instado a los vecinos a ir "retomando" el "día a día", teniendo en cuenta que conforman "una comunidad tranquila" y "muy grade" compuesta por "600 familias de todo el territorio español" que proceden de autonomías y ciudades como Andalucía, Valencia, Castellón, Asturias, Madrid, Bilbao o Navarra.

"Transmitir a los vecinos que somos una piña. La asociación está ahí, con todos ellos y junto al Ayuntamiento con todo el apoyo" para "todo lo que necesiten psicológicamente" y para poder volver "a nuestro día a día, sobre todo, los niños". "Los amigos se han quedado muy tocados y la persona que denunció -los hechos- está muy tocada. Pido apoyo a los vecinos a la familia y solidaridad con todo el entorno", ha insistido.