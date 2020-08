El PP cree que los centros "no están preparados" para la 'vuelta al cole': "Al final mandarán a los alumnos a casa"

Así lo han indicado en una rueda de prensa en la que han dado a conocer una resolución del Síndic de Greuges sobre una queja presentada por el PP por "adoctrinamiento" en un IES, ante la proximidad del comienzo del curso escolar 2020-2021.

Bonig se ha preguntado si en la Comunitat Valenciana "hay alguien que planifica algo" ya que, a su juicio, "no se está haciendo nada", los centros "no están preparados" y la Conselleria "no tiene plan para la segunda oleada" de la Covid-19.

Las dirigentes del PPCV han insistido en la necesidad de la contratación de 'enfermeros escolares' en los centros educativos para "garantizar la seguridad" de los alumnos y profesores y con la finalidad de "detectar posibles casos", que han reclamado durante este verano.

De igual manera, Bonig ha abogado por la elaboración de un plan de contingencia para prevenir casos de coronavirus en las aulas, ya que, de lo contrario, el contagio "está garantizado". "Al final mandarán a los alumnos a casa", ha afirmado Gascó, y ha alertado en este sentido que Educación "no está trabajando por la educación online".