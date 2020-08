Los sanitarios, a los manifestantes de Colón: "Que vengan a los hospitales a ver cómo la gente muere"

"Rabia y tristeza". Eso sintió ayer Belén Padilla, médica y vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, cuando vio las imágenes de las cerca de 2.500 personas que se manifestaron en la plaza de Colón negando la existencia de la pandemia del coronavirus. Además de escupir a la prensa que cubría el acto, no guardaron ningún tipo de distancia social y no llevaron la mascarilla, que ya es obligatoria bajo amenaza de sanción en todo tipo de situaciones. La Delegación del Gobierno, liderada por José Manuel Franco (PSOE), que autorizó la concentración, ha informado del inicio de una investigación para depurar responsabilidades.

"Negar la evidencia científica es de ser una persona absurda", continúa Padilla, que cuenta a 20Minutos que ella no solo batalló para salvar vidas de pacientes infectados por Covid, sino que también fue víctima de un virus que paralizó el país, colapsó los hospitales y que amenaza con volver a hacerlo en invierno. En este sentido, su respuesta a los negacionistas, impulsados por artistas afamados como Miguel Bosé u otros más míticos pero menos conocidos internacionalmente como Vero, de OT1, es una mezcla de resignación y enfado. "Que se lean los informes epidemiológicos, todos, porque todos dicen lo mismo, ya sea los de Madrid, Andalucía o los propios del Ministerio de Sanidad", explica.

Una reacción similar tiene otra de las sanitarias consultadas por 20Minutos. Blanca Fernández Lasquety es secretaria de la Asociación de Directivos de Enfermería (ANDE) e invita a los manifestantes negacionistas a ir a los hospitales a ver "cómo chilla la gente porque no se quiere morir, cómo muere otra gente que está sola, cómo piden socorro...". "Tampoco hay que hacer un ejercicio de mucha reflexión para darse cuenta de lo que ocurre; ahora mismo hay 21 millones de infectados en el mundo", puntualiza la enfermera, que se centra en lo ocurrido en España. "No solo es que las UCI estuvieran saturadas, es que ha habido que reconvertir todos los espacios de los hospitales en salas para pacientes y eso no había ocurrido nunca", señala.

Sobre la negación a portar mascarillas de los manifestantes, Padilla vuelve a la carga señalando que no solo es algo que haya recomendado la Oarganización Mundial de la Salud (que justo hoy ha vuelto a twittear un post relacionado con las mascarillas), sino que hay infinidad de estudios que recomiendan su uso obligatorio. "Si pudiésemos guardar todo el rato la distancia de seguridad de 2 metros no hace falta que llevarámos máscarilla, pero eso es imposible en grandes ciudades", expone.

Además, asegura que es "baja" la posibilidad de que una persona contagie a otra en caso de que ambos lleven una mascarilla quirúrgica, la más recomendada para el público general. Las otras, FFP2 o FFP3, suelen estar destinadas a que las utilicen los sanitarios. Asimismo, Padilla también habla de la necesidad de que se prohíba fumar en las terrazas, puesto que "el humo y las partículas que soltamos al consumir tabaco" son "meras transmisoras del virus más allá de los dos metros de distancia".

Segunda ola de contagios

Otro de los gritos que ayer se escuchó en Colón negaba una segunda ola de contagios, a lo que ambas sanitarias responden también con dureza. Si bien Lasquety señala que "se han aprendido y mejorado procedimientos" en estos meses, el riesgo de colapso sigue existiendo. "Los hospitales ahora están con un nivel de saturación menor que en marzo o en abril, pero en Madrid ya hay UCIs enteras para pacientes Covid y otras unidades preparadas", señala. También Padilla coincide en señalar la presión asistencial en la que puede derivar los rebrotes que la Comunidad está viviendo.

Además, esta última señala el peligro que supone la impunidad con la que se paseaban los negacionistas ayer, pues reconoce la dificultad de contabilizar si debido a esa manifestación habrá más contagios o no. Según la médica, los datos de estos días se corresponden a finales de julio y ella esperaría que dentro de poco esos datos bajasen "al haber tan poca gente en Madrid". No obstante, dice que es "imposible" conocer el peso que tendrá esa manifestación en los datos, visto que una persona contagiada puede transmitir el virus a tres si no lleva mascarilla, y además señala la "impunidad" con la que pueden salirse los manifestantes gracias a ello. "Va a ser muy difícil que podamos demostrar que la manifestación tiene un peso importante en los rebrotes de dentro de una semana", alerta Padilla, que llama a denunciar esos comportamientos "irresponsables" que solo buscan "crear un mayor desequilibrio social" a base de "negar la evidencia".