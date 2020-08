Bonig defiende modificar leyes estatales para que las CCAA puedan restringir derechos fundamentales

Bonig ha criticado en rueda de prensa que tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el del 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "ni actuó antes de la Covid-19 ni durante ni después" y por ese motivo ha lamentado que "estamos en la cola de todos los rankings".

Por ello, ha insistido en la necesidad de realizar una modificación de la legislación para "dar instrumentos legales" a las comunidades autónomas para que "adopten medidas que supongan restricciones de derechos fundamentales", ya que la competencia, ha puntualizado, es estatal.

En relación a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado viernes entre el Ministerio y las autonomías, Bonig ha señalado al respecto que le parece "correcta" la reunión de este órgano pero ha defendido que "es lo que el PP ha pedido siempre".

"Nos parece correcto que se haya realizado una reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas y que se haya llegado a un acuerdo por unanimidad", ha agregado, al tiempo que ha defendido la "lealtad crítica" de los 'populares'.

"ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA GESTIÓN DE PUIG"

Sin embargo, ha manifestado que todas las medidas acordadas en el Consejo "son una enmienda a la totalidad de la gestión de Puig". "Hace solo una semana la Conselleria de Sanidad decía que no hacía falta hacer PCR a los nuevos ingresos de las residencias y al personal que regresaba de las vacaciones, y una semana después han tenido que rectificar", ha criticado.

Respeto a la entrada en vigor de las nuevas medidas restrictivas, la presidenta del PPCV ha afirmado que "no entiende" cómo en algunas comunidades ya han entrado en vigor este lunes mientras que en la Comunitat Valenciana no lo harán hasta este martes.

En este sentido, ha recalcado que se debería de haber establecido un gabinete político y funcionarial de emergencia durante el fin de semana "para que este lunes para las nuevas medidas se hubieran publicado en el DOGV ante la situación excepcional", al tiempo que ha criticado el hecho de que "con 330 altos cargos del Consell no haya habido ninguno al frente de la situación".

Bonig ha subrayado que "ir por delante del virus es fundamental" pero ha lamentado que la agenda del Consell "está vacía". "Tenemos un problema de gestión y la imagen que transmiten es de una inseguridad brutal", ha destacado, al tiempo que ha pedido a Puig que "lidere" la coordinación y "deje el sectarismo".

La presidenta de los 'populares' valencianos ha defendido que es "evidente" que la Comunitat "tiene un buen sistema sanitario", ya que, ha defendido, "muchos de los hospitales de referencia se construyeron durante los gobiernos del PP", algo que, ha manifestado, "le gustaría que se reconociese".

Bonig ha afirmado que "el problema no es que el sistema sanitario esté preparado o no, sino la gestión y la planificación". En esta línea, ha instado a Puig a "preparar" el sistema de salud "y no las carpas de los hospitales, que son inasumibles y que no reúnen las condiciones".

La dirigente del PP ha apostado por la colaboración público privada, ha defendido que se aprovechen los recursos del "fuerte" y "potente" sistema sanitario privado valenciano y ha criticado el "sectarismo" del Consell.

Finalmente, ha apostado por la coordinación de "todos los departamentos", así como por la existencia de un plan "por si hay que remitir pacientes de la sanidad pública a la privada si se produjera un colapso" y ha invitado al 'president' Puig a "hablar con el personal sanitario de los centros de salud".

En este contexto, Bonig ha expresado que el PP estuvo "a punto" de no firmar el pacto por la reconstrucción de la Comunitat Valenciana "porque los socios del Botànic se empeñaban en incluir la reversión".