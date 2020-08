La polémica respuesta de un sanitario a quienes rechazan las mascarillas: "Venid a decirme que no hay Covid"

Marco Bellafiore es uno de los muchos sanitarios que han decidido responder a los 'antimascarillas' tras las recientes protestas ocurridas en diversos países. En España, la concentración ocurrida en la plaza de Colón de Madrid el pasado domingo contra el uso de mascarilla ha levantado polémica y reacciones como la de Bellafiore.

El profesional sanitario italiano publicó en su cuenta de Facebook un texto que tituló "post polémico" en el que ironizaba sobre la falta de realidad que tienen las personas que se niegan a usar mascarilla. "Venid a decirme que todo está bien, que no hay Covid, que esta noche estaremos bailando. Tanto es así que no te importa, no voy a estar con un tubo en la garganta mientras una máquina respira por mí. No te preocupes, no te pasa a ti", escribió.

Bellafiore acompaña el texto con una imagen suya vestido con el traje de seguridad en el hospital, para ilustrar la agonía diaria que pasan sus compañeros y él sudando, pasando calor y estrés. Critica el poco miedo a los contagios y denuncia que "si sucede, están los gilipollas que, por una asignación de casi 100 euros (brutos) al mes, hacen turnos completos al estilo buceador chorreando agua cuando nos quitamos el traje. Pero no, no te pasa a ti. Al diablo con las reglas. Mientras tanto, nosotros respiramos el mismo aire caliente en una máscara durante horas".

Respuesta española

En España ha sido muy polémica la manifestación contra el uso de mascarillas el pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid. La concentración, alentada por el cantante Miguel Bosé, reunió a varios centenares de personas que no utilizaron ninguna medida de seguridad.

Los sanitarios españoles respondieron con firmeza a este suceso: "Puede significar un atentado grave contra la salud pública", opinó la Organización Médica Colegial. "Las personas que van hoy a #Madrid16A porque están en contra de las mascarillas y 'la farsa de la Covid-19', ¿también están en contra de ser atendidas en hospitales y centros de salud llegado el momento?. Por respetar su voluntad, más que nada", twitteó una conocida cuenta de enfermería.