Ana Terradillos reprende a Juan Carlos Monedero en 'El programa del verano': "Ya te he dicho que aquí manejo yo"

El escándalo que rodea a la cúpula de Podemos tras las acusaciones de su ex abogado, José María Calvente, sigue aportando nuevos capítulos. Este lunes, en El programa del verano, el cofundador de la formación morada,Juan Carlos Monedero, ha defendido la inocencia de sus antiguos compañeros de partido.

El colaborador ha mantenido que el que fue abogado del partido de Pablo Iglesias no ha aportado ninguna prueba y ha criticado que la justicia haya decidido abrir una causa judicial sin ninguna prueba previa. "En un Estado de derecho por sospechas yo no puedo abrir un juicio", ha comentado Monedero.

Javier Gallego, colaborador del magazine matutino, ha recriminado a su compañero que la semana anterior insinuara en que no confía en la independencia del poder judicial. "Te ha preguntado Ana si crees en la justicia y has contestado 'depende'; me encanta, te has definido. Cuando me afecta a mí no creo tanto y voy a por la justicia", ha añadido el contertulio.

El cofundador de Podemos estaba intentando justificar su desconfianza hacia parte del poder judicial cuando Terradillos ha querido dar paso a otra información sobre la investigación. El colaborador ha tratado de terminar su argumento, cuando la presentadora le ha interrumpido: "Ya te he dicho que aquí manejo yo. No os pongáis nerviosos que hay tiempo".

Tras la pausa, Gallego ha recriminado a la formación de izquierdas que se queje de la "atención mediática", cuando Podemos se puso en la palestra electoral gracias, en parte, a la repercusión mediática del 15-M. La presentadora Terradillos ha aprovechado para contestar al tuit del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el que el líder del partido acusa a los medios de comunicación de "sembrar dudas sobre la financiación de Podemos".

"Eso de que en las tertulias hablamos y hablamos y hacemos daño, usted no es nadie para decirnos qué tenemos que decir", ha comentado la conductora del programa mirando a cámara. Ademas, Terradillos ha apuntado que en las tertulias televisivas también trabajan gente vinculada a la formación Morada como Juan Carlos Monedero y tienen la oportunidad de defenderse.