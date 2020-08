La Generalitat adjudica l'última obra de la futura Línia 10 de Metrovalencia

L'administració valenciana ha adjudicat les obres de construcció de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram des de la rampa d'Amado Granell fins a Natzaret, el traçat en superfície, així com el depòsit provisional per a les unitats tramviàries de la Línia 10 de Metrovalencia (Alacant-Natzaret).

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha assenyalat que, amb aquesta adjudicació, "tots els trams de la futura Línia 10 estan ja en marxa, en diferents fases, ja que hi ha projectes finalitzats, en obres o pendents de l'inici de les mateixes amb els tràmits administratius resolts.

Per a Arcadi España la contractació "és una bona notícia que certifica l'esforç de la Generalitat per impulsar una important obra per a la ciutat de València i per al transport públic en general, avançant en el compromís de concloure la L10 al més prompte possible i l'aposta per una mobilitat sostenible".

El pressupost destinat a l'execució d'aquests treballs, adjudicats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a la UTE formada per les mercantils COMSA, SAU-Levantina Ingeniería Construcción SL és de 6.205.350 euros, IVA inclòs.

Línia 10

La Línia 10, una vegada completada, permetrà unir el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En l'actualitat s'estan executant les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior als 25 milions d'euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals i mobiliari, entre altres elements.

El mes de febrer passat van finalitzar les obres de construcció de la rampa que connecta els trams subterranis i en superfície a l'altura de l'avinguda Amado Granell i que ha inclòs, també, la construcció de la parada en superfície de Germans Maristes, per un import superior als 3,8 milions d'euros.

La resta de contractacions, com l'electrificació, instal·lació de subestacions i escomeses del traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret, i la senyalització, comunicació i seguretat estan ja adjudicades i pendents de l'inici de les obres.