Consejos para limpiar tu plancha de vapor (¡y alargar su vida útil!) y una de Philips para ponerlos en marcha

No hay truco efectivo para eliminar las arrugas de la ropa que no pase por aportar un toque de plancha. Si bien es cierto que esta tarea del hogar es una de las más odiadas por los españoles, también es una de las necesarias si queremos que los esfuerzos que hemos hecho con la colada se luzcan al lucir una camisa, chaqueta o pantalones de tela. Por eso, la inmensa mayoría tiene en casa algún modelo que satisfaga sus exigencias (¡y en el menor tiempo posible!). Pero, ¿alguna vez te has preguntado si tu pequeño electrodoméstico de vapor tiene sus necesidades? La respuesta es sí y de ello depende su vida útil: es hora de proporcionarle limpiezas regulares a su depósito de agua.

Con el tiempo, este tipo de planchas tienden a acumular cal en sus depósitos; y, si no se limpian, las impurezas comenzarán a solidificarse. ¿El resultado? Un menor chorro de vapor, manchas blancas o marrones en la ropa y fugas de agua constantes. Por ello, la limpieza de este electrodoméstico, siempre cuando esté desenchufado y frío, en la bañera o en el fregadero, para evitar escapes, debe ser tan rutinaria como su uso. Y, la mejor forma de hacerlo es introduciendo en el depósito agua destilada, para evitar nuevos cúmulos; agitando la plancha, para soltar posibles formaciones de cal; y vaciando por completo este compartimento, hasta que dejen de apreciarse gotas de agua grandes.

Una tarea efectiva, pero que, inevitablemente, suele olvidársenos una (y otra) vez; lo que lleva a muchos a buscar planchas que incluyanun sistema que alerte del mejor momento para hacer una limpieza del depósito. Y la Azur Advance, de Philips, es una de ellas. ¿Te animas a descubrir esta y otras tantas de sus prestaciones en sus 100 días de prueba gratis?

La plancha Azur Advanced, de Philips. Philips

Tres motivos para elegir este modelo

1 No necesita ajustes de temperatura Gracias a la tecnología Optimal Temp, esta plancha no causa quemaduras en ningún tejido apto, por lo que podrás planchar cualquier material de forma segura, bien sean vaqueros, seda o lino, sin tener que esperar a que la temperatura se ajuste.

2 Una suela muy pensada Para asegurar un buen deslizamiento que acabe con las arrugas más difíciles, esta plancha cuenta con una base de acero inoxidable de seis capas que es dos veces más dura que el aluminio.

3 Si te despistas, se apaga Planchar es una tarea rutinaria que, a veces, nos lleva a desconectar más tiempo de la cuenta, lo que puede ocasionar quemaduras insalvables en nuestra ropa. Por ello, este modelo de Philips cuenta con un sistema especial para que esto no ocurra. Así, al apoyarla sobre la suela, se apaga automáticamente después de 30 segundos, mientras que, si se coloca en su base de apoyo, lo hará después de ocho minutos.

