Elena Rivera replica a Omar Ayuso, de 'Elite', por su polémico tuit y le acusa de tener "poco amor por esta profesión"

Las últimas medidas tomadas para evitar más contagios de Covid-19 no son del agrado de muchas personas, y si no que le pregunten a Omar Ayuso. El actor de Élite ha incendiado las redes con un polémico tuit que ha indignado a sus fans.

Una de las últimas normas aprobadas es la prohibición de fumar en la vía pública o en terrazas si no se garantiza la seguridad, medida que ha enfadado a muchos fumadores, entre ellos a Omar Ayuso, que ha expresado su descontento. "Si no se puede fumar a menos de dos metros, tampoco se pueden pedir fotos a menos de dos metros", escribía en Twitter.

Muchos de sus fans se han ofendido por el comentario del actor, pensando que el mensaje daba a entender que a Ayuso no le gustaba hacerse fotos con sus fans. Así también lo ha interpretado Elena Rivera, que no ha dudado en responder al tuit sin mencionarlo.

"Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público. Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto", escribía Rivera.

Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público.

Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto. — Elena Rivera (@Elena_RiveraV) August 15, 2020

Después de todo el revuelo generado por el tuit de Ayuso y la contestación de Rivera, el actor ha querido matizar sus palabras: "Cuando hablo de la distancia de seguridad a la hora de pedir una foto hablo de la distancia de seguridad, no del hecho de pedir una foto. Quien me conoce sabe que rara vez digo que no a hacerme una foto, infravaloro el cariño del público y no valoro sus muestras de afecto".

Omar añade que se ha malinterpretado su mensaje y que no hay que dar muchas vueltas al asunto: "Lo demás es no haber entendido el trasfondo del mensaje y buscar mierda donde no la hay. No tendría que estar sobreexplicando algo tan simple como que si existen unas normas de seguridad de cara al virus, entre las que incluye la distancia personal, hay que respetarlas", concluía.

Sin embargo, de poco ha servido la explicación del actor, ya que al poco tiempo no solo ha borrado los mensajes, sino que ha eliminado su perfil de Twitter. No se sabe si Omar Ayuso volverá a la red social del pajarito, pero a partir de ahora seguro que tendrá mucho más cuidado con lo que diga.