¿El creativo nace o entrena estas tres cualidades?

Empatía, pensamiento expansivo y experimentación. Estos son, según el Dr. Frederik G. Pferdt, Chief Innovation Evangelist en Google y profesor adjunto en el Instituto de Diseño Hasso Plattner de la Univesidad de Stanford, los tres pilares fundamentales del pensamiento creativo, un método que ha demostrado ser clave para poder adaptar la dinámica laboral a un mundo en pausa.

¿En qué consiste esta práctica? Combina creatividad y organización, y se basa en la creencia de que “las ideas pueden venir de cualquier parte y todo el mundo es creativo”. Así pues, la conclusión es que creativo se puede nacer, pero también puede entrenarse y aprovechar sus beneficios, entre ellos, la posibilidad de desarrollar cultura de innovación.

¿Cómo? Abordando todo problema que sobrevenga desde los tres principios básicos que fundamentan el pensamiento creativo enunciados previamente: empatía, para resultar útil; pensamiento expansivo, para no poner puertas al campo y contar con diversas perspectivas y soluciones; y experimentación, el momento crucial en el que se ponen a prueba las ideas. Para descubrir más sobre el pensamiento creativo continúa leyendo el artículo completo en Think With Google.