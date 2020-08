Especies de serpientes

En el mundo existen más de 3.000 tipos de de serpientes, y hay mucho que aprender de ellas, a pesar de que tienen muchas características únicas, existen bastantes similitudes.

Aquí vamos a ver las diez más llamativas, quizá no sean las más conocidas. Pero eso no significa que no debamos tener precaución si no encontramos con una de ellas. Lista creada por popoyo

1 Cobra Rey

​ La serpiente más venenosa del mundo es La Cobra Rey, tiene a muchas personas preocupadas por su aspecto y tamaño, son responsables de muchas muertes. Cuando una serpiente muerde a una persona es importante el tratamiento médico, ya que esa mordida se infecta y puede provocarle la muerte. Existen subespecies de Cobras, pero esta es la más grande, crecen hasta 18 pies y medio, sin embargo, en muchos lugares se ven de 12 pies de largo, cuando están completamente desarrolladas pesarán 13 libras, los machos tienden a ser más gruesos y ser más largos, además cuentan con una cabeza ancha y grande.



Verde olivo es su color principal, sin embargo, hay algunas que tienen color negro y color fuego. Generalmente tendrán partes de otros colores en todo su cuerpo, estas partes son de color amarillo, además en el vientre poseerán un color crema o amarillo pálido.

2 Serpiente cabeza de cobre

​ La Copperhead o Serpiente cabeza de cobre es una de las serpientes más venenosas del mundo, a menudo para abreviar la llaman Copperhead, en algunos lugares se conoce como la serpiente mocasín, no importa como la llamen, se debe tener cuidado con ella, ya que es un tipo de serpientes peligrosa por el veneno que posee, se han identificado cinco subespecies.

Cuando son adultas miden aproximadamente 3 pies de largo, los machos son más largos que las hembras, y suelen ser de otra forma, las personas tienden a confundirse cuando se trata de esta especie, poseen una cabeza grande y un hocico mirando hacia abajo.

3 La Mamba Negra

​ La serpiente Mamba Negra es considerada como la más grande de todas las serpientes que se encuentran alrededor de África, también es considerada como unas de las más mortíferas, cuenta con un veneno muy potente y tienen a muchas personas asustadas, son rápidas y agresivas, atacan en un momento de previo aviso.

Estas serpientes miden aproximadamente unos 14 pies de largo, sin embargo, son delgadas, y poseen un peso de alrededor de 1,5 kilos, a pesar de ser delgadas son fuertes y rápidas.

4 Serpiente de Maíz

​ La serpiente de maíz, también es conocida como la serpiente Rata Roja, es un tipo de serpiente constrictora, lo que significa que se envuelven alrededor de los cuerpos de las presas, y de lo que piensan que es una amenaza, el nombre viene dado porque a menudo se encuentran alrededor del maíz, allí se encuentran grandes cantidades de ratones y pueden alimentarse fácilmente.



Existen algunas combinaciones que se conocen como las serpientes de Maíz de Selva, son más peligrosas y venenosas, esto depende de los padres, estas combinaciones se han creado en cautiverio con el fin de identificar los niveles tóxicos del veneno que poseen, sin embargo, ninguna de las mezclas generan un veneno tóxico al nivel que pueda causar la muerte.

5 La serpiente de cascabel

​ La serpiente de cascabel es una de las más comunes que existen, posee un tipo de veneno que por lo general no es muy potente, existen 30 especies y subespecies, todas ellas tienen el signo revelador al final de la cola, esa es su advertencia de mantenerse lejos.



La serpiente de cascabel sólo comenzará a hacer ruido después del primer derrame de la piel, se puede decir la edad de la serpiente de cascabel, debido a su longitud. Durante los tiempos de lluvias, ellas se mojan y no hará ningún ruido de advertencia, los colores y los tamaños dependen de la localización de la serpiente de cascabel, así como lo que come. A menudo se mezclan bien en su entorno debido a su coloración, ellas pueden variar en tamaño desde muy pequeñas hasta un par de metros de longitud, además atacan muy rápido.

6 Boa Constrictor

Es difícil identificar erróneamente a la Boa Constrictor basado en el tamaño que ofrecen, pueden crecer hasta 13 pies de largo, sin embargo, muchas de ellas son más pequeñas por la cantidad de alimento que está disponible en su entorno, las hembras son más grandes, tanto en anchura como en longitud, pueden llegar a pesar hasta 60 libras.



Los colores principales que ellas tienen son el color crema o el marrón, además poseen una variedad de diferentes colores por ejemplo verdes, marrones y algunas se tornan de color negro, los colores que muestran dependen del lugar en donde vivan, ellas necesitan la coloración que les permita mezclarse bien con sus alrededores.



Tienen una cabeza que tiene la forma de una flecha, además también tienen marcas muy distintivas desde los ojos hasta la línea de la mandíbula, en sus labios contienen células que les permiten detectar el calor, esta es una de las pocas especies de serpientes que tienen dos pulmones, pero sólo uno de ellos funciona.

7 Serpiente de Coral del Este

​ La Serpiente de Coral del Este también se le llama Cobra Americana. Ésta serpiente es muy peligrosa debido a la potencia del veneno que libera, la buena noticia es que existe un anti-veneno disponible contra el riesgo de muerte o daños graves que deja una mordida de esta serpiente y que la probabilidad de que a las personas afectadas les ocurra algo es baja por la existencia de este anti-veneno, ellas están relacionadas con la Cobra y la Mamba Negra.



Cuando estas serpientes son adultas son aproximadamente de 31 pulgadas de largo, las hembras son las más largas que los machos, ellos son de 5 a 7 pulgadas más cortos, poseen anillos y patrones de colores, tienen sectores en rojo y negro y entre ellos existen pequeños anillos de color amarillo, la cabeza es de color negro y de tamaño pequeño, debido a su color se confunde a menudo con la Serpiente Escarlata.

8 Serpiente de Rata Negra

​ Las serpientes Rata Negra también son conocidas como las serpientes de Piloto Negro, ellas no tienen veneno, sin embargo, pueden producir un olor terrible cuando algún tipo de amenaza les rodea, el olor es suficiente para que el problema desaparezca.



Las serpientes adultas pueden ser de hasta 8 pies de largo, esto las convierte en las más grandes de todas las serpientes que se encuentran en Canadá, al igual que otras especies de serpientes los colores permitirán que se mezclen en su entorno, son de color gris oscuro, negro en la parte superior y blancas por debajo. Tienen la cabeza en forma de cuña y los ojos grandes, la cola es muy larga, ellas no son muy anchas pero si son muy poderosas.

9 Pitón Birmana

​ Una de las especies de serpientes de mayor tamaño del mundo es la Pitón Birmana, ocupa la posición número seis de todas las serpientes más grandes del mundo, se utiliza en el mundo entero por su piel, debido a esto son cazadas en su propia hábitat natural, es un tipo de serpientes muy exótica, no tienen veneno, esto no significa que la picadura de ella no hace daño, todo lo contrario una picadura de ella puede hacer daño.



Ellas miden un promedio de 12 pies de largo, pero pueden llegar a ser mucho más largas, pueden llegar a medir hasta 19 pies, y pesar hasta 180 libras, tienen un color ligero, un color negro y castaño que va desde arriba hacia abajo, el color que poseen es muy atractivo y funciona bien con su entorno natural. Este tipo de serpientes las persiguen mucho por su piel, ellas tienen colas prensiles lo que significa que pueden tomar objetos con ella, este es un rasgo muy interesante.