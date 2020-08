El Extra de Verano de la ONCE reparte 12 millones de euros por toda España

ONCE

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha repartido 12 millones de euros entre localidades de Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y Baleares, según informa la organización en un comunicado.

El premio de tres millones de euros ha ido a parar a Barcelona, donde la vendedora de la ONCE Dolores Encarnación Solís Maestre, ha vendido el cupón agraciado con el premio mayor de 3 millones de euros, en su punto de venta situado en la Rambla de Catalunya, 86.

De los 20 premios de un millón de euros, la Comunidad de Madridha recibido dos de ellos: uno se ha quedado en Alcobendas, de manos del vendedor Miguel Ángel Collado Mas, que ha entregado el cupón agraciado, desde su zona de venta, en la Carretera de Fuencarral, 58 (Carrefour Planet).

Otro premio de un millón ha ido a parar a Torrejón de Ardoz, donde Julio Hervás Artero ha vendido el cupón premiado, desde su punto de venta situado en la calle Veredillas, 9 de dicha localidad.

La provincia de Barcelona también ha recibido premios de un millón de euros en la localidad de Franqueses del Vallés, a través de un establecimiento colaborador ubicado en la calle San Antoni, número 62.

En Granollers, otro cupón premiado con un millón de euros ha sido vendido por Cristina Cuartero Cuartero, que realiza la venta en la Avenida San Esteve, 81 del municipio y ocasionalmente en Cardedeu.

Además, en Cataluña, se ha repartido 1.740.000 euros entre 87 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, correspondientes a las cinco cifras sin la serie.

Andalucía ha sido otra de las comunidades más agraciadas. En Granada, Claudio Jiménez Torres ha dejado otro cupón premiado con un millón de euros en el municipio de Pinos Puente. El sexto premio por este mismo importe ha ido a parar a Málaga, en la oficina de Correos situada en la calle Héroes de Sostoa.

La suerte también ha llegado hasta la Región de Murcia, donde Francisco José Sánchez Navarro dejó otro millón de euros en Cartagena, desde su punto de venta situado en el centro comercial Espacio Mediterráneo en el centro del municipio.

En Palma de Mallorca, otro de los cupones con premio ha sido vendido por Rocío García Segovia. El noveno se ha quedado en Las Palmas de Gran Canaria, donde el cupón premiado ha sido vendido en la oficina de Correos situada en El Corte Inglés-7.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado este sábado 15 de agosto, ha puesto así en juego 20 premios de un millón de euros cada uno y un premio de tres millones. Además, ha repartido premios de 20.000 euros; 500, 50, 10 euros y reintegro de 5 euros.

Los cupones y demás productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la web oficial de Juegos ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.