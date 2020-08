El 35% de los navarros ha cambiado de seguro de coche en los últimos diez años

Por tramos de edad los que en mayor medida han cambiado de póliza son las personas que tienen entre 30 y 65 años mientras que los más jóvenes y los mayores se han mantenido más habitualmente con la misma compañía.

Irache ha comprobado en un estudio que las diferencias de precio entre pólizas "pueden ser importantes". Así, un seguro a todo riesgo en una compañía "puede ser hasta mil euros más barato que en otra" y, en el caso de una póliza a terceros "se han encontrados diferencias de precio en las primas anuales de quinientos euros", ha indicado la asociación en una nota.

Irache ha aconsejado también valorar las diferentes coberturas y servicios que ofrecen unos seguros y otros para "valorar convenientemente el precio del seguro". Por ello, ha animado a los consumidores a que comparen pólizas, valorando tanto el precio como las prestaciones, y elijan aquélla que les resulte "más adecuada para el uso que dan al coche".

La asociación ha detectado casos de consumidores que "ven cómo el seguro les ha subido la prima sin que ellos lo supiesen". Cuando el consumidor lo reclama, algunas compañías alegan que "ya informaron al cliente de esta subida, aunque éste no tenga constancia de ningún cambio". Otras veces, justifican el encarecimiento de la prima en que "se han ampliado las coberturas, aunque el consumidor no lo haya solicitado".

En este sentido, Irache ha señalado que "cualquier modificación de la prima del seguro que no esté contemplada en la póliza deberá ser comunicada al consumidor y éste deberá aceptarla expresamente. Si no, el coste del seguro deberá seguir siendo el mismo".

Otra cuestión conflictiva en los seguros son las fórmulas de actualización de primas que incluyen muchas pólizas. "Generalmente son fórmulas que no se entienden bien y que no se le explican al consumidor cuando contrata, pese a que pueden incidir directamente en el precio a pagar en el futuro", ha explicado la asociación.

Una de las más conocidas es la fórmula bonus-malus que "reduce o encarece la prima en función de los siniestros presentados". Sin embargo, muchos consumidores acuden a Irache porque "no conocían esta fórmula o porque no están de acuerdo en su aplicación ya que, por ejemplo, les han computado siniestros en los que el consumidor fue víctima de la colisión y no tuvo ninguna responsabilidad".

COMPARAR PÓLIZAS CON ANTELACIÓN

Irache ha recomendado a "estudiar el mercado con tiempo, sin prisas" a la hora de decantarse por una pólica. Algo que "permite solicitar la información de la propuesta de póliza, estudiar todas las condiciones, tanto particulares como generales, comparar las diversas pólizas estudiadas y elegir la que se considera más atractiva".

El consumidor debe avisar con un mes de antelación a la fecha de renovación automática si es que no quiere prorrogar el seguro del coche. Si es la aseguradora la que no quiere prorrogar la póliza deberá comunicarlo con dos meses de antelación, ha indicado la asociación.

Irache ha remarcado que "lo más conveniente es revisar detalladamente, con los papeles en la mano, las coberturas y las exclusiones plasmadas en el contrato del seguro", que son las que "marcan en qué situaciones la compañía debe hacerse cargo de reparar el daño padecido y si la prima puede resultar cara o barata". En este sentido, ha señalado que "dos de cada diez ciudadanos reconoce que ignoran las coberturas de su seguro".