Podemos urge a poner en marcha la Mesa de Desarrollo Comunitario para la prevención de la infancia

La parlamentaria de la formación Ainhoa Aznárez ha afirmado que "tal y como nos han comentado en esta reunión, el abandono a este sector ha sido total". "De hecho, en Pamplona ha desaparecido el programa de infancia", ha criticado la parlamentaria, que ha señalado que "cuando reorganizaron los servicios sociales, los refundieron todos y dedicaron las unidades de barrio a Renta Garantizada y a ayudas de emergencia pero hay muchos más problemas que atender. Y el programa de infancia quedó desmantelado".

"Los representantes de los equipos preventivos, además, aseguran que durante el confinamiento no ha habido atención en este sentido por parte de la Administración, sólo ha habido intervenciones no presenciales, por teléfono, mientras que los SAPC han estado al pie del cañón en la calle, a pesar de la pandemia", ha indicado. "Y es que aquí es donde se aprende el currículum vitae, un currículum que otras generaciones no tuvimos la suerte de aprender y que es esencial para transitar por la vida sin carencias", ha apuntado.

Aznárez ha agradecido en una nota "el incansable trabajo de estos equipos, especialmente durante el confinamiento", ya que "gracias a la protección comunitaria se han podido reducir situaciones de muchísima complejidad, prevaleciendo el interés y el bienestar de la infancia".

Por todo ello, la formación registrará la próxima semana una sesión de trabajo con estos equipos para que cuenten en el Parlamento cómo ha sido su trabajo a pie de calle durante el confinamiento, su labor en general y sus peticiones.

PLAN COMUNITARIO Y DE PREVENCIÓN A NIVEL DE NAVARRA

En esta reunión, los representantes de los SAPC han trasladado "la urgente necesidad de realizar un Plan Comunitario y de Prevención a nivel de Navarra, por lo que comenzaremos a dar los primeros pasos para ponerlo en marcha durante las próximas semanas". "El marco legal ya existe, tenemos la impagable experiencia de estas asociaciones" y "solo falta un poco de cariño y de apoyo", ha resaltado Aznárez.

Además, la parlamentaria ha criticado que "precisamente Navarra Suma haya hecho lo contrario en Pamplona, metiéndoles en una auténtica guerra sin ninguna necesidad, sancionando por ejemplo a una de la asociaciones por pedir un colegio para usarlo o amenazando a estos grupos de barrio con multas de 120.000 euros intentando aplastarlos".

Frente a ello, ha destacado que "la respuesta ciudadana de apoyo a estos grupos ha sido increíble, reconociéndoles así el gran trabajo comunitario y de experiencia de vida que hacen con nuestra infancia y jóvenes y que supone una manera de cohesión social y de prevención de nuestra infancia imposible de conseguir de otra manera".

"De hecho, sin estos grupos, Pamplona hubiera sido mucho más conflictiva, ya que se trabaja en los barrios más complejos y con casos de pobreza, de drogas o inmigración. Basta ya de poner palos en las ruedas de estos equipos, escuchémosles y trabajemos con ellos y ellas que son quienes mejor conocen la realidad de sus barrios", ha reclamado.

Finalmente, Aznárez ha apostado por "el modelo comunitario y preventivo" y ha pedido al Gobierno de Navarra que "convoque de manera urgente la Mesa de Desarrollo Comunitario incluida en el Plan Reactivar Navarra en el que se incluyan, entre otros, estos equipos y la UPNA".