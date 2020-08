Blanca Romero confiesa que sufrió bulimia: "Fui bulímica de adolescente y lo curé en el embarazo de mi hija"

La actriz Blanca Romero ha hecho una de las confesiones más duras desde que comenzase su carrera profesional. La intérprete de La luz de Elna ha revelado que tuvo un desorden alimenticio hasta que se quedó embarazada de su hija, Lucía Rivera.

No ha sido una confesión que ella tuviera pensado hacer, ya que todo ha comenzado tras despertar la polémica en redes sociales por un comentario un tanto desafortunado sobre su aspecto. "Puede que esta sea la última foto que suba en bikini del verano porque, como podéis ver, engordé unos kilos. Cierto es que me sientan bien, ya que estaba excesivamente delgada. Pero como aún quedan 15 días de vacaciones y no pienso parar de comer y disfrutar, ya no estaré apta para enseñar mis carnes", escribía Romero junto a una imagen suya en ropa interior frente al espejo.

Las críticas no han tardado en llegar, y se han centrado en el mal ejemplo que daba a los jóvenes con esas palabras. "Menudo ejemplo para las jóvenes. Que tú digas que no estás apta para subir más fotos en bikini pesando 50 kilos me parece un poco de mal gusto", ha escribía un usuario. "Me parece vergonzoso que con todos los problemas que hay entre los jóvenes por peso, tengas valor de decir que no subirás más fotos en bikini porque has engordado", opinaba otro.

Ha sido entonces cuando la actriz ha decidido salir al paso para acallar todas esas voces críticas, que ha respondido una a una con total serenidad y tranquilidad. "Yo fui bulímica de adolescente y lo curé en el embarazo de mi hija, que engordé 32 kilos", ha desvelado. Lucía Rivera nació en 1998, cuando su madre tenía 22 años.

No todos los comentarios que ha recibido Blanca Romero en su post han sido negativos, ya que muchos de ellos no han podido evitar resaltar lo "guapísima" que está. "Tú siempre estarás hermosa con y sin carnes", escribía uno de sus seguidores. "Blanca no te tires de la moto. ¡Si estás tremendamente genial!", decía otro.