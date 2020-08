La tensa entrevista a un médico en TVE sobre el coronavirus que está generando polémica en las redes

El programa La Mañana de TVE no esperaba lo que terminó pasando cuando conectó en directo con el doctor Luis de Benito, médico en el hospital de El Escorial de Madrid, para hablar con él sobre la situación sanitaria que atraviesa España, con un gran repunte de nuevos contagios que amenazan con traer una segunda ola de Covid-19.

El médico, con gesto extrañado, negó rotundamente que vaya a haber una saturación en los hospitales después de que Mamen Asencio, presentadora del espacio, le preguntase si la situación es preocupante. "Pues no, yo no sé a qué hospitales preguntáis. Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero la semana pasada en el hospital de El Escorial no había nadie, ayer había tres y tenemos unas 120 camas. Es decir, no me parece un porcentaje de saturación", señaló.

En cuanto al hospital 12 de Octubre, que ha cancelado las operaciones programadas y ha derivado a los pacientes menos graves a consultas externas para prepararse ante una posible saturación, De Benito continuó negando que la situación sea grave explicando que los datos de la Comunidad de Madrid "dejaban 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas".

A la réplica de la periodista, que le recalcaba que había habido 540 nuevos ingresados, el médico puso en duda los datos. "Pero, ¿esos 540 contagiados son PCR positivas? Ahí es donde están los datos confusos", aseguró, explicando que algunos positivos de las pruebas realizadas en los centros de salud son "tráficos que se contabilizan como Covid".

"Hay una confusión en que están aumentando los números de Covid. No es verdad, están aumentando, pero no los pacientes con patología Covid, que es la que vimos en primavera cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo un repunte porque estamos haciendo muchas más PCR" lo que no quiere decir "que estén enfermos necesariamente", apuntó.

Preguntado por la llegada de una vacuna contra el coronavirus, De Benito afirmó que "si se está contagiando tanta gente, para qué va a ser falta vacuna si ya todo el mundo lo ha pasado", dejando estupefacta a Asencio. "Hay que vacunarse contra el miedo", continuó el doctor, "porque la alarma social que se está generando con esto nos deja a los médicos perplejos".

De Benito indicó también que "los médicos, al menos con los que yo trato" tienen claro que "hay una maniobra para confinar a la gente en septiembre haciendo ver que hemos sido muy irresponsables en verano". "Estratégicamente muy bien, pero desde el punto de vista médico pensamos que hay poca chicha", zanjó sobre las previsiones sobre la situación en el próximo mes.

"En primavera sí que era necesario que los medios de comunicación hubieran hablado de saturación", criticó el médico. "Antes había una pandemia y no hablabais de ella, y ahora que no la hay habláis de ella a todas horas", manifestó.

El comentario enfadó a uno de los colaboradores de La Mañana, que ha respondido al médico asegurando que "decir que no hablábamos de la pandemia durante marzo, abril, mayo, junio y hasta hoy es llamarnos tontos al resto de la población, disculpe que sea tan sincero. No hemos hablado de otra cosa, ha sido el tema monográfico, durante 24 horas en todos los medios de comunicación". "¿En qué mundo ha vivido usted?", le preguntó al doctor.

Sus polémicas declaraciones han generado gran controversia en las redes sociales, donde defensores y detractores han dejado multitud de comentarios sobre sus palabras. Desde que tuviera lugar la entrevista, el vídeo de la misma también ha sido muy compartido por aplicaciones de mensajería como Whatsapp.

Ha sido vergonzoso, comparar el covid con el helicobacter pylori ....

Respetando todas las opiniones, no podemos permitirnos negacionistas en nuestras filas.

Y decir q hay un plan estratégico para confirmar a la gente, es echar gasolina en un incendio.

Luis De Benito: Muy mal!! https://t.co/gNBHsHdmdH — RaquelNieto 💚 (@_raquel_nieto) August 13, 2020

Zasca tras zasca de Luis de Benito, médico del Hospital de El Escorial, a la periodista de TVE que intenta vender un panorama de pandemia descontrolada en Madrid.pic.twitter.com/dRqHygNkbD — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 13, 2020

Cuando volvamos a tener cientos de muertos al día, a ver qué dice el médico #LuisDeBenito.



"Si todo el mundo se contagia, ¿para qué necesitamos la vacuna".



¡Hombre! Tal como estoy, me infecto del CoVid y me voy al carajo, no necesitaría la vacuna... No.https://t.co/QSM7oM6Q2h — Dvranivs (@Dvranivs) August 15, 2020

Un aplauso al Médico Luis de Benito, ha demostrado que muchos periodistas son unos impresentables. El miedo es el peor virus. — Cultura Amable (@AmableCultura) August 14, 2020