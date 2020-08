Enrique Ponce responde a las críticas por la diferencia de edad con su pareja, Ana Soria

Desde que se conoció la noticia de que Enrique Ponce y Ana Soria eran pareja, no hemos dejado de ver muestras de su amor.

Están muy enamorados y lo reflejan cada día en sus redes sociales. Esta vez, el torero ha querido dedicarle a su pareja la canción Jóvenes eternamente, de Pol 3.14.

"A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente", "Si tú quisieras vivir conmigo, para siempre. Entonces, tú serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte", son algunas de las frases de la canción que Enrique ha utilizado para responder a las críticas sobre la diferencia de edad que existe entre la pareja.

El torero tiene 48 años, y Ana Soria 22, algo que llama la atención de la gente pero que para ellos no ha supuesto ningún problema.

Ha acompañado la melodía con una fotografía de las manos de ambos haciendo un corazón, para continuar gritando a los cuatro vientos el amor que se tienen el uno por el otro.