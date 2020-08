Marta López ilusionada de nuevo tras su ruptura con Alfonso Merlos

La polémica por el Merlos Place dio un giro inesperado a la vida de Marta López durante la cuarentena. La ex concursante de Gran Hermano se enteró a través de una conexión en directo que su pareja, Alfonso Merlos, le estaba siendo infiel.

La colaboradora ha vuelto a confiar en el amor con un concursante de Mujeres Hombres y Viceversa, Efrén Reyero. La pareja se conoce desde hace 12 años, pero no ha sido hasta ahora cuando se han acercado de una manera más íntima. Los dos han sido vistos en actitud cariñosa en Málaga. "He estado toda la semana en Málaga con él. Lo que pase o no pase os lo diré", ha reconocido en Sálvame.

Tras su anterior ruptura, las relaciones de Marta han sido muy cuestionadas. En este caso, ella misma manifestaba que no necesitaba mucho más que "Efrén es que sea como ha sido este fin de semana, no le pido nada más".

"Estoy encantada, feliz. Efrén no puede ser más guapo, de verdad", confesaba Marta. Pero también manifestaba que de momento no habían definido qué tipo de relación tienen. "Evidentemente hay algo, pero no sé ponerle nombre y no sé lo que hay. Si dentro de un mes no hay nada y yo estoy soltera y dentro de cuatro meses me ven con otro me da vergüenza por mis hijos", expresaba.

El ex tronista también confirmaba el romance y expresaba a través de Antonio David sentirse muy cómodo con Marta. "Ahora mismo es cierto que hay algo mucho más bonito, más intenso, algo real y estoy bastante feliz a su lado. Es una mujer increíble en todos los aspectos y como persona me tiene loco", declaraba.