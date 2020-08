Barceló creu que les noves mesures són "un pas més en la prevenció i contenció del virus"

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha considerat que les noves mesures restrictives imposades pel Ministeri de Sanitat després del Consell Interterritorial són "un pas més en la prevenció i contenció" del coronavirus, i en la "protecció de tota la ciutadania".

Barceló ha participat aquest divendres en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut convocat pel Ministeri de Sanitat, en el qual s'ha aprovat un acord nacional amb actuacions coordinades amb Salut Pública per a respondre a l'actual moment d'increment de casos positius en Covid-19 en tota Espanya. Aquestes mesures afecten diferents àmbits socials com l'oci nocturn, l'hostaleria, la celebració de diferents esdeveniments i el consum de tabac al carrer.

En els pròxims dies s'adoptaran les decisions corresponents per a l'aplicació i entrada en vigor amb totes les garanties jurídiques de totes les mesures aprovades en el si del Consell. "Algunes d'elles ja s'estan aplicant en la Comunitat Valenciana", ha recordat Ana Barceló.

La consellera ha valorat aquest acord, que compta amb la unanimitat de totes les comunitats autònomes i que "unifica criteris perquè les mesures de control de la pandèmia siguen homogènies en tot el territori i despleguen la seua efectivitat".

D'aquesta manera, afig Barceló, "fem un pas més en la prevenció i contenció del virus i en la protecció de tota la ciutadania".

Barceló ha demanat la seua compareixença en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes per a explicar la situació de la pandèmia i les mesures adoptades en la Comunitat Valenciana des de la fi de l'Estat d'Alarma.

Hostalers i discoteques lamenten la "falta de diàleg"

Els sectors d'hostaleria i oci nocturn de València han lamentat aquest divendres la "falta de diàleg" amb l'administració sanitària en relació a la nova normativa que augmenta les restriccions d'aforament i horaris en aquests establiments per a contindre el coronavirus, encara que han assegurat que compliran amb les mesures, al mateix temps que han advertit que tindrà com a conseqüència la reducció de les plantilles i el tancament de discoteques.

Així ho han manifestat després d'una reunió celebrada aquest divendres entre la regidora de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de València, Pilar Bernabé; el regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano; el president de la Federació d'Oci, Turisme i Activitats Recreatives (Fotur), Víctor Pérez; el president de la Federació Empresarial d'Hostaleria de València (FEHV), Manuel Espinar; el propietari de Marina Beach, Antonio Calero i el president de l'Associació d'Empresaris de la Marina, Javier Andrés.

Segons ha explicat als mitjans Manuel Espinar després de la reunió, la nova norma que exigeix mantindre la distància de seguretat entre comensals de diferents taules obligarà a reduir l'aforament aproximadament "entre un 25% i un 30%, depenent del disseny de les terrasses" el que suposa "una reducció de plantilles i un minvament important d'ingressos".

El president de FEHV ha assegurat que, malgrat les pèrdues, el sector és solidari. "Sabem que hem de tirar del carro i alcem les persianes tots els dies amb el millor dels nostres somriures", ha afegit. A més, ha denunciat que s'ha adoptat una decisió "unilateral" amb "poc diàleg" o fins i tot "nul".

D'altra banda, Espinar ha volgut transmetre que en el sector hostaler "hi ha hagut seguretat des del principi" i que ara "la continuarà havent-hi". "Estem convençuts que amb la solidaritat de tota la societat, al final serem capaços d'eixir d'aquest malson que estem vivint", ha indicat.

Per part seua, Víctor Pérez ha destacat que acataran les mesures indicades per Sanitat, no obstant això ha lamentat haver-se assabentat d'elles "pels mitjans de comunicació" i no haver pogut "col·laborar i consensuar-les". "No creiem ser la solució per a acabar amb la pandèmia per desgràcia; no és que el virus pel dia dorma i a la nit se’n vaja de festa i de copes", ha remarcat.

Obrir discoteques “no té sentit”

El president de Fotur també ha explicat -abans de conéixer-se el consens aconseguit en aquest sentit entre el Govern central i les CCAA- que les discoteques no obriran ja que "no té sentit" al ser el seu horari d'obertura la 1.00 hores i "ningú arriba abans de la 1.30 hores". "El que passarà ara és que dos de cada tres pimes desapareixeran, tancarem i anirem a acomiadament i haurem de plantejar-nos que ens rescaten des de la Unió Europea o el Govern central perquè en la Comunitat Valenciana no sabem què succeirà", ha lamentat.

Pérez també ha destacat que coincideix amb l'alcalde de València, Joan Ribó, quant a la voluntat que la normativa s'amplie a nivell de Comunitat Valenciana. "El nostre públic ara no està a València ciutat, està a Xàbia, Moraira o Dénia i quan acaben les vacances vindran amb el coronavirus, si l'han agafat, a la ciutat".

Coordinació

D'altra banda, Pilar Bernabé ha assegurat que des de l'Ajuntament busquen la coordinació amb els agents econòmics. "Hem estat veient juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana de quina manera procedirem en els horaris de desallotjament, entre altres assumptes".

"Volem transmetre a la ciutadania que els agents implicats, tant les administracions com els agents econòmics volem solucionar el problema dels rebrots, treballarem de manera coordinada, junts per a combatre eixos contagis i volem que els ciutadans siguen els nostres aliats", ha manifestat l'edil.

A més, l'amo del Marina Beach Club ha agraït que s'hagen reunit per a "coordinar-se" junts. "A ningú li agrada que el tanquen però si és el que cal fer, ho farem", ha conclòs. En el cas de la seua empresa, Calero ha lamentat l'acomiadament d'un terç dels empleats. "Dels 330 o 340 treballadors que tenim segurament 140 o 150 lamentablement seran acomiadats", ha augurat.