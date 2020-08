C. Tangana habría encontrado el amor en una fotógrafa chilena

C. Tangana es uno de los artistas urbanos más importantes dentro de nuestro país. El trap ha hecho que el joven se convierta en un referente musical en este género tan de moda. Sin embargo, y a pesar de su imagen de chico malo, el cantante, que tuvo una relación con Rosalía, parece haber encontrado un nuevo amor.

El trapero ha grabado Vuelve a casa, un documental en el que cuenta su complicado regreso a España desde México tras la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Es en el tercer episodio de este reportaje donde se ve al rapero con una joven con la que se da a entender que se trata de su pareja.

El equipo del artista se vio obligado a permanecer confinado en México cuando todos los países se encontraban cerrando las fronteras a causa de la Covid-19. Entre los miembros del equipo se encontraba Rocío Aguirre, una fotógrafa chilena que reside en Madrid desde hace unos años y con la que el artista parece haber entablado una relación de pareja.

Las redes sociales de la fotógrafa revelan también la buena química que hay entre los dos. Y es que Aguirre publicó una imagen de C. Tangana en su cumpleaños con una emotiva dedicatoria: "Feliz cumpleaños a este hombre que llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist más grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos mas cerquita mío".

Por su parte, el artista, que hizo borrón y cuenta nueva en su Instagram tras criticar la toxicidad de las redes sociales, no ha publicado ninguna imagen junto a Rocío Aguirre. Parece que el rapero, además de triunfar en la música con sus últimos lanzamientos, está teniendo la oportunidad de encontrar el amor.