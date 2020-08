Hosteleros y discotecas lamentan la "falta de diálogo", aseguran que cumplirán pero advierten de despidos

Así lo han manifestado tras una reunión celebrada este viernes entre la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé; el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano; el presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Actividades Recreativas (Fotur), Víctor Pérez; el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Manuel Espinar; el propietario de Marina Beach, Antonio Calero y el presidente de la Asociación de Empresarios de La Marina, Javier Andrés.

Según ha explicado a los medios Manuel Espinar tras la reunión, la nueva norma que exige mantener la distancia de seguridad entre comensales de distintas mesas va a obligar a reducir el aforo aproximadamente "entre un 25% y un 30%, dependiendo del diseño de las terrazas" lo que supone "una reducción de plantillas y una merma importante de ingresos".

El presidente de FEHV ha asegurado que, a pesar de las pérdidas, el sector es solidario: "Sabemos que tenemos que tirar del carro y levantamos las persianas todos los días con la mejor de nuestras sonrisas", ha añadido. Además, ha denunciado que se ha adoptado una decisión "unilateral" con "poco diálogo" o incluso "nulo".

Por otro lado, Espinar ha querido transmitir que en el sector hostelero "ha habido seguridad desde el principio" y que ahora "la seguirá habiendo". "Estamos convencidos de que con la solidaridad de toda la sociedad, al final seremos capaces de salir de esta pesadilla que estamos viviendo", ha indicado.

Por su parte, Víctor Pérez ha destacado que acatarán las medidas indicadas por Sanidad, sin embargo ha lamentado haberse enterado de ellas "por los medios de comunicación" y no haber podido "colaborar y consensuarlas". "No creemos ser la solución para acabar con la pandemia por desgracia; no es que el virus por el día duerma y por la noche se vaya de fiesta y de copas", ha remarcado.

ABRIR DISCOTECAS "NO TIENE SENTIDO"

El presidente de Fotur también ha explicado -antes de conocerse el consenso alcanzado en este sentido entre el Gobierno central y las CCAA- que las discotecas no abrirán ya que "no tiene sentido" al ser su horario de apertura la 1.00 horas y "nadie llega antes de la 1.30 horas". "Lo que va a pasar ahora es que dos de cada tres pymes van a desaparecer, cerraremos e iremos a despido y tendremos que plantearnos que nos rescaten desde la Unión Europea o el Gobierno central porque en la Comunitat Valenciana no sabemos qué va a suceder", ha lamentado.

Pérez también ha destacado que coincide con el alcalde de València, Joan Ribó, en cuanto a la voluntad de que la normativa se amplíe a nivel de Comunitat Valenciana. "Nuestro público ahora no está en València ciudad, está en Jávea, Moraira o Dénia y cuando acaben las vacaciones vendrán con el coronavirus, si lo han cogido, a la ciudad".

COORDINACIÓN

Por otra parte, Pilar Bernabé ha asegurado que desde el Ayuntamiento buscan la coordinación con los agentes económicos. "Hemos estado viendo junto con el concejal de Seguridad Ciudadana de qué manera vamos a proceder en los horarios de desalojo, entre otros asuntos".

"Queremos transmitir a la ciudadanía que los agentes implicados, tanto las administraciones como los agentes económicos queremos solucionar el problema de los rebrotes, vamos a trabajar de forma coordinada, juntos para combatir esos contagios y queremos que los ciudadanos sean nuestros aliados", ha manifestado la edil.

Además, el dueño del Marina Beach Club ha agradecido que se hayan reunido para "coordinarse" juntos. "A nadie le gusta que le cierren pero si es lo que hay que hacer, lo haremos", ha concluido. En el caso de su empresa, Calero ha lamentado el despido de un tercio de los empleados. "De los 330 o 340 trabajadores que tenemos seguramente 140 o 150 lamentablemente serán despedidos", ha augurado.