La Guardia Civil corta el directo de 'Espejo público' desde la prisión de Huelva donde está Ernesto Neyra

La periodista Carmen Pardo se ha trasladado hasta el Centro Penitenciario de Huelva donde se encuentra encarcelado desde el pasado domingo Ernesto Neyra. El exmarido de Carmen Ordoñez ha sido condenado a 90 días de prisión por el impago de una multa impuesta por no pagar la pensión alimenticia de sus tres hijos.

La colaboradora de Espejo público mantenía una conexión en directo desde los aparcamientos de la prisión cuando la Guardia Civil ha detenido la conexión. "Perdonadme compañeros, pero creo que me van a interrumpir la grabación, se aproxima la Guardia Civil", ha explicado sorprendida la periodista.

"¿Puedo seguir? Estoy en directo", ha preguntado Pardo a uno de los agentes. "¿Y si me giro?", ha propuesto la periodista para grabar el parking y no la puerta de la prisión. Al parecer, las cámaras no puede grabar en la puerta del centro penitenciario y el equipo ha tenido que dar por terminado el directo.

"Llevamos aquí un buen rato y nadie nos ha dicho nada", ha añadido la comunicadora. La abogada, Barbara Royo, colaboradora del programa, ha anotado que si se trata del exterior de las instalaciones se puede grabar sin ningún problema. Carmen Pardo ha aclarado que, a pesar de ser exterior, está en la zona de aparcamiento, por lo que se encontraba en el interior del recinto.

Cuarenta minutos más tarde, la periodista ha vuelta conectar con el magazine matutino, esta vez desde la carretera, fuera del recinto del centro penitenciario. Los colaboradores de EP han bromeado con lo ocurrido y Adriana Abenia ha añadido: "A ver si te meten adentro e informas desde ahí".