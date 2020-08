El PSOE recuerda al Ayuntamiento que los vecinos de Guadalmar esperan un parque canino "desde hace tres años"

Según Trujillo, "los vecinos están hartos de promesas y piden que se ponga en marcha lo aprobado en 2017 en el salón de plenos, que fue una propuesta para la creación de este parque para que los residentes no tengan problemas por sacar a pasear a sus mascotas".

Dos años después, durante la campaña electoral, ha recordado, el concejal 'popular' José del Río, "insistió en que el parque canino se haría cuanto antes por la presión vecinal que aún espera, que el proyecto estaba en proceso. Pues el proyecto, en caso de que exista, lleva más de dos años durmiendo el sueño de los justos".

Trujillo ha señalado que no existe en Guadalmar ningún espacio de este tipo, "un déficit inconcebible de pipican, fuentes de agua para los animales ni un perímetro vallado con zonas de sombra, con separación para mascotas grandes y pequeñas".

"También faltan contenedores y papeleras donde los dueños de perros puedan depositar los excrementos de sus mascotas", ha enumerado, añadiendo que "algunas personas optan por pasear a sus mascotas en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, anejo a la zona donde iría el parque canino". "El problema es que tras la última intervención de la Junta de Andalucía se han perdido los bancos y las papeleras. Los residentes esperan también la reposición del mobiliario", ha señalado.

Por su parte, Loreto Pareja, que es vecina de Guadalmar y dueña de dos mascotas de gran tamaño, ha afirmado que sus perros "no pueden estar sueltos por el paseo de la desembocadura del Guadalhorce, porque puede ser peligroso para ellos e incómodo para las familias y ciclistas que van por aquí a diario".

"Necesitamos un parque canino ya, nos lo merecemos, se lo merecen nuestras mascotas. Nosotros pagamos por el chip y nuestros impuestos religiosamente. No entendemos por qué aún no contamos con un espacio digno para que nuestras mascotas puedan hacer sus necesidades", ha dicho.

De igual modo, Cristina Rosas, otra vecina y dueña de un perro ha recordado que "llevamos más de tres años esperando a que nos den una solución. Molestamos a vecinos que no tienen mascotas, nos encontramos junto a un parque infantil y algunas familias no lo entienden. Yo necesito sacar a pasear a mi perro y no quiero esconderme por ello. Exigimos un lugar digno para que podamos convivir quienes tenemos perros y quienes no los tienen".

Asimismo, Eduardo Castillejo que es secretario de la asociación de vecinos Almar, ha recordado la reivindicación de un parque canino desde 2017. Como es portavoz municipal por la asociación en el Consejo de Distrito de Churriana, "le hemos brindado todo el apoyo a los vecinos para llevar a cabo una recogida de firmas. El Ayuntamiento sabe que necesitamos este espacio y se ha comprometido a llevarlo a cabo".

Según Castillejo, "alguien tuvo la idea de habilitar una playa para perros en Guadalmar, pero lo cierto es que a día de hoy esa playa, que es un recinto muy pequeño, está sucio, lleno de cañas y no tiene fuente de agua potable. Es un lugar donde nos quieren apartar sin resolver el problema de raíz. Exigimos el parque canino en una zona de Málaga donde se concentran gran parte de familias con mascotas", ha concluido.