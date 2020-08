La Generalitat amplia en 11.000 m² la capacitat d'emmagatzematge en Fira València per a material sanitari

La Generalitat ampliarà amb un magatzem que ocupa 11.000 metres quadrats la capacitat del centre logístic amb el qual compta en Fira València per a assegurar el subministrament de material sanitari en la lluita contra la pandèmia de Covid-19, segons ha avançat la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació d'aquest material en la Comunitat Valenciana, María José Mira.

D'aquesta manera, la Generalitat disposarà d'aquest espai, el magatzem 1.1, en les instal·lacions des de les quals se centralitzen les comandes per als hospitals dels diferents departaments de salut i dels centres sociosanitaris amb la finalitat d'atendre les seues necessitats de subministrament, segons ha informat el Govern valencià.

"Aquest nou espai se suma als 11.000 metres quadrats actuals (els pavellons 7 i 8) i serà el que s'utilitze a mitjà i llarg termini per a la reserva estratègica de material", de manera que la previsió és deixar d'anar utilitzant progressivament els anteriors, segons ha precisat Mira, que també ha avançat que se signarà un conveni amb Fira València per a "compensar-la" per l'ús de les instal·lacions.

L'habilitació del magatzem 1.1 per a la reserva estratègica de material permetrà incrementar l'operativitat del centre logístic de la Generalitat, atés que el nou espai "s'està adaptant a les necessitats de traçabilitat del material sanitari, amb la senyalització i control automatitzat de l'inventari mitjançant codis QR".

Acord marc

Aquesta iniciativa s'inscriu dins de les actuacions de contingència planificades pel Consell, que impulsa un acord marc amb la finalitat de dotar-se d'una reserva estratègica de material sanitari davant possibles rebrots de Covid-19. L'acord marc contempla una dotació econòmica de fins a 240 milions per a adquisicions d'emergència en els pròxims dos anys.

María José Mira ha subratllat que es tracta d'una previsió de "consum màxim" i ha precisat que la reserva existent en l'actualitat permet comptar amb material sanitari en cas de repunt de la pandèmia "per als pròxims sis i fins i tot huit mesos". Tal com ha explicat, si en algun moment, per un agreujament dels rebrots, es baixara de la "línia roja" establida, s'activarien les contractacions d'emergència.

La Generalitat ha adquirit recentment més de 77 milions d'unitats de material sanitari que han arribat via marítima en 60 contenidors i que es tracta, en la seua gran majoria, de productes que no es fabriquen en la Comunitat Valenciana. Aquestes compres, unides als 46 milions de productes encarregats al clúster sanitari valencià, "garanteixen la cobertura de les necessitats per als pròxims mesos".

Aquest subministrament, sol·licitat en els mesos de juny i juliol, forma part de les tasques de planificació que està duent a terme el Consell "per a estar a punt davant qualsevol eventualitat relacionada amb l'evolució de la pandèmia".

La gran majoria del material adquirit en els últims dos mesos són productes que no es fabriquen en la Comunitat Valenciana, com succeeix amb els guants, bussos i ulleres de protecció. En concret, han arribat 55 milions de guants; 340.000 ulleres de protecció; 63.000 bussos, 550.000 bates; 5,1 milions de calces; 1,2 milions de capells de protecció; a més de 14,7 milions de màscares (d'elles, dos milions són infantils).

Actualment, l’administració autonòmica ha limitat les seues compres en l'exterior a material sanitari que no es fabrica en la Comunitat Valenciana. L'adquisició de subministraments, així com garantir vies d'aprovisionament segures, figuren en el Pla de Contingència elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

200 milions d’unitats de material sanitari

El pla reflecteix que, entre les reserves emmagatzemades en els departaments de salut, les existents en el centre logístic de Fira València, i tot el material encarregat i pendent de subministrament, la suma adquirida per la Generalitat supera els 200 milions d'unitats de material sanitari.

Una part important d'aquests productes s'ha comprat al 'clúster' sanitari valencià, amb una despesa total de 46,2 milions d'euros. Tenint en compte només el tipus de material fungible que es fabrica en la Comunitat Valenciana, les compres en el mercat valencià suposen ja el 39%, ha detallat.