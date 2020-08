Ribó sobre les limitacions: "Potser s'haurien d'haver fet abans i no estaríem on estem ara"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha valorat la resolució de Sanitat que imposarà limitacions d'horaris i aforaments per la situació epidemiològica a la ciutat, però ha considerat que "potser s'hauria d'haver fet abans, i no estaríem on estem ara".

Així s'ha pronunciat Ribó en unes declaracions en les quals ha recordat que la resolució inclourà mesures de prevenció per sectors, i que "evidentment" un dels més afectats serà l'oci nocturn. També es limitaran els aforaments en terrasses i les agrupacions familiars en l'àmbit social, i es "prohibirà" el botellot, alguna cosa que per a l’edil és "molt important".

L'alcalde també ha afirmat que el consistori "col·laborarà al màxim" perquè aquestes mesures "es respecten i es facen realitat" i "posarà a disposició tots els serveis de seguretat perquè es complisca".

"L'objectiu és rebaixar la corba de persones infectades, que en aquests moments està creixent, i tornar a una situació de tranquil·litat respecte al coronavirus", ha assenyalat.