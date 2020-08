Barceló insta els MIR a reconéixer el fòrum autonòmic

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha instat aquest dijous als MIR, en vaga en la Comunitat Valenciana des de fa 23 dies per a reivindicar millors condicions laborals, a reconéixer el fòrum autonòmic de negociació i ha enlletgit que, en aquest cas, han arrancat les protestes abans de negociar. "Hem començat amb una vaga abans de començar a parlar", ha indicat la responsable autonòmica en ser preguntada per la situació.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa per a donar a conéixer l'evolució del coronavirus en la Comunitat Valenciana, en la qual ha posat l'accent que la Conselleria de Sanitat no és qui estableix qui són els interlocutors d'una negociació, sinó que és una cosa que està "reglat" en la legislació i la pròpia Constitució.

De fet, ha assenyalat que aquesta mateixa setmana el seu departament ha tingut coneixement d'una resolució del Jutjat social número 15 de valència, arran d'un conflicte laboral que va interposar el Comité d'Empresa dels MIR de València, que va resoldre que s'havia de constituir un fòrum autonòmic perquè l'òrgan d'aquesta província no pot assumir la representació d'altres dues províncies, Alacant i Castelló, on no està constituït, ha assenyalat.

En aquesta línia, ha assegurat que si no es negocia amb tots, els acords per un sol comité i el sindicat que els representa "pot ser nul" i ha recordat que la setmana passada va quedar constituït el fòrum autonòmic i "els MIR saben que aquest ha de ser el fòrum on escoltem i parlem".

Així mateix, ha apuntat que el 9 de juliol ja van transmetre al comité dels MIR de València la disposició de l’administració a asseure's a parlar el dia 15 "i van contestar amb una vaga". "Estem disposats a dialogar; sempre ho hem fet en qualsevol conflicte", ha dit, per a insistir que els metges en protesta "reconeguen el fòrum autonòmic perquè és el que ens diuen els tribunals, l'Advocacia de la Generalitat" i on estan representats tots els sindicats.

Per tant, ha posat l'accent que ha de ser "el fòrum" i ha insistit que s'incorporen a aquest òrgan per a negociar des d'ell. "És molt senzill", ha dit, i ha subratllat que a la vaga s'ha de recórrer "quan ha fracassat una negociació". "Entenc que si fracassa, s'alcen de la taula; però ací ha sigut al revés: hem començat amb una vaga abans de començar a parlar", ha recalcat.

Així mateix, ha assenyalat que la sentència a la qual ha fet al·lusió remarca que l'àmbit de les relacions laborals és estatal, correspon al Ministeri de Sanitat, però que el fòrum de negociació de qüestions autonòmiques "ha de ser autonòmic", amb representació de la majoria dels sindicats "i no ens podem saltar eixa representativitat perquè els acords podrien declarar-se nuls".

Precisament, la consellera ha justificat la diferència de la situació amb Madrid en què en eixa autonomia hi ha un únic fòrum i és "més senzill", mentre que en la Comunitat s'ha de comptar també amb les províncies de Castelló i Alacant. En aquesta línia, ha urgit a "respectar el que diu la llei i la Constitució" sobre la representativitat. "Existint voluntat, és molt senzill", ha conclòs.