Sanitat limita l'oci nocturn a la 1.30 i les reunions de familiars i amics a 15 persones a València

La Conselleria de Sanitat ha decretat a partir d'aquest dissabte 14 d'agost, una sèrie de limitacions exclusives per a la ciutat de València. Bars, restaurants i discoteques i pubs hauran de tancar a la 1.30 hores, mentre que les reunions de familiars i amics queden limitades a un màxim de 15 persones.

Segons ha anunciat la consellera Ana Barceló en roda de premsa, les restriccions responen al creixement dels brots a València, que ja concentra el 35% del total en la Comunitat Valenciana fins a 63 dels 180.

Totes les mesures entren en vigor aquest dissabte amb la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) i seran aplicable durant dues setmanes.

Deu persones per taula o grups de taules

En hostaleria, tots els establiments de València hauran d'assegurar la distància d’1,5 metres entre persones situades en diferents taules, no sols entre les taules com fins ara, i l'ocupació serà d'un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules.

Els bars i restaurants de València hauran de tancar a la 1.30 h, igual que les discoteques i locals d'oci nocturn. No podran tindre pista de ball, encara que es podran col·locar taules amb la distància requerida fins al límit del 60% de l'aforament.

Al mateix temps, el botellot o consum col·lectiu d'alcohol als carrers de València queda declarat com a "situació d'insalubritat", de manera que no estarà permés com fins ara.

Als hotels i allotjaments turístics, les zones comunes tindran un topall del 60% de capacitat màxima d'aforament i les activitats grupals quedaran limitades a 25 persones. De la mateixa forma, en les activitats culturals a l'aire lliure, l'aforament no podrà superar el 60% i la màscara serà obligatòria encara que es puga guardar la distància.

Una altra de les restriccions és que les reunions en l'àmbit social de caràcter privat no podran excedir de 15 persones, tant per a familiars com per a amics.

Visites suspeses en residències

En les residències de majors quedaran suspeses les visites al centre i les eixides dels usuaris, sempre mantenint les excepcions per raons sanitàries o criteris mèdics.