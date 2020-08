El rodillo de jade (¡rosa!), nuevo protagonista de las 'flash' de Amazon: hoy puede ser tuyo por 10 euros

Quien diga que no ha oído hablar del rodillo de jade miente (o no tiene redes sociales). Esta varita que sostiene, en cada extremo, un rodillo de piedra oblonga con la capacidad de mantener siempre una temperatura menor de la ambiente se ha convertido en uno de los must de los beauty addicts. Una herramienta sencilla que sacará de quicio a escépticos y que, gracias a la acción del frío, ayuda a aumentar la circulación facial, a estirar la piel de zonas sensibles a la aparición de arrugas y, también, favorecerá que las creas hidratantes penetren en los poros, potenciando su acción.

Por todo ello (y por su fotogenia a la hora de salir en redes sociales), el jade roller se ha convertido en uno de los favoritos del mercado; y, cada cierto tiempo, se pueden encontrar sujeto a alguna buena oferta que nos permita añadirlo a nuestro neceser por poco dinero. Y ese día es hoy: Amazon ha rebajado uno de los mejor valorados un 41%, pudiéndolo comprar por menos de 10 euros. Eso sí, elige la versión rosa en lugar de la verde, ya que este último modelo, el clásico (aunque no por ello más efectivo), no está sujeto a ninguna oferta.

El rodillo de jade rosa, de Emocci. Amazon

Cómo sacarle partido a este aliado ‘beauty’

El modelo de Emocci está elaborado con jade real, una piedra que se mantiene siempre fría y que puede ser beneficiosa para la descongestión de ciertas zonas de nuestro rostro y para activar la circulación en él. Realizar un masaje rutinario con esta herramienta ayuda a mejorar el brillo de la piel, a reducir los poros y a eliminar las líneas de expresión y arrugas de la piel de nuestro rostro. El pack incluye un gua sha, una piedra apta para realizar un masaje de raspado en zonas del cuerpo como hombres, cuello y brazos, entre otras. En ellas, promueve la circulación sanguínea y elimina las toxinas.

Pero, ¿cómo podemos sacarle el máximo partido a estos dos gadgets? En cuanto al jade roller, debemos masajear siempre nuestro rostro desde el centro hacia los extremos y partiendo desde el cuello. Tras este, debemos ejercer una ligera presión sobre la barbilla hacia los extremos del mentón y pasar a los pómulos, por lo que se masajea de forma oblicua. Pasamos a los ojos, incidiendo en la zona de las arrugas donde pasamos el rodillo de jade como si dibujásemos rayos y, por últimos, vamos a la frente, donde partimos de las cejas hasta el nacimiento del pelo. Por su parte, con el gua sha es aconsejable usar cremas o aceites esenciales para el tratamiento del cuerpo.

