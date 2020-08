Fernando Simón no descarta un futuro confinamiento y que no abran colegios en regiones con muchos contagios

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, negó de forma tajante este jueves que se haya decidido que vaya a haber un confinamiento en España en septiembre y aseguró que "son bulos que corren", aunque a renglón seguido especificó que esta opción no es descartable si la evolución de la pandemia así lo exige.

"En ningún foro o reunión que haya participado se ha mencionado ni siquiera el tema, son bulos que corren, no sé con qué intención; si en algún momento se tiene que plantear por la evolución de la epidemia, obviamente se planteará y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", afirmó en la rueda de prensa que ofreció este jueves para valorar los últimos datos de Sanidad.

Simón recordó que España está viviendo un incremento de los casos y en algunas comunidades se aprecia cierto grado de transmisión comunitaria, pero lo cierto es que las más afectadas por los brotes, como han sido Cataluña y Aragón, están estabilizándose e incluso descendiendo.

De hecho, el epidemiólogo valoró las medidas acometidas por ambas comunidades. "Lo que se ha hecho puede servir de espejo para todas las que puedan tener que enfrentarse a brotes de gran magnitud o de un cierto grado de transmisión comunitaria", incluso cuando "empiece a vislumbrarse una situación similar", enfatizó.

"Creo que ha sido un éxito relativo porque hemos tenido los brotes y la transmisión comunitaria", pero lo cierto es que las medidas "han sido muy eficaces" y han demostrado que los brotes "se pueden controlar". En este sentido, Simón señaló que Madrid es una de las comunidades "en la que más tenemos que fijarnos ahora" como antes se hizo con Cataluña y Aragón.

Durante toda su intervención de este jueves, el doctor hizo especial hincapié en mantener la transmisión del virus baja para llegar a septiembre, mes en el que se vuelve a las aulas y de las vacaciones, con este indicador a niveles mínimos.

Simón, favorable a la apertura de las aulas

En este sentido, Simón abogó por la apertura de colegios, institutos, universidades y otros centros educativos porque hay que "aprender a vivir" con el virus.

"Queramos o no tenemos que aprender a convivir con el virus, al menos, mientras no tengamos una vacuna", advirtió el director del CCAES. Esa convivencia, abundó, pasa por "aprender a volver a unas ciertas actividades" sociales, educativas o laborales "de una manera diferente". No obstante, Simón indicó que si hay que cerrar colegios concretos, aulas o grupos de alumnos porque la evolución de los contagios así lo requiere, "se tendrá que hacer".

"Si es necesario dar un paso más y cerrar los colegios de una zona o una provincia concreta o de toda España, se valorará", aclaró el doctor Simón.

El experto quiso recordar que el Gobierno y las comunidades trabajan desde hace meses "muy concienzudamente" en la vuelta al cole y "hay procedimientos y protocolos y recomendaciones de cómo actuar y organizar las escuelas y los colegios", aunque las dos administraciones van a seguir manteniendo más encuentros para dar "más detalle en algunos de los protocolos".

"Va a haber algún documento extra que se hará para alguna cosa que se ha identificado que todavía no estaba bien definida", avanzó.

Respecto a la decisión de la Generalitat de Cataluña de hacer PCR a los alumnos de una misma clase cuando haya un caso, el director del CCAES opinó que hacer esta prueba es una "medida razonable" y "una de las opciones que están ahora mismo dentro de la Estrategia de Vigilancia y Control".

Pero también "hay varias opciones que, según la situación de cada comunidad autónoma y la capacidad en cada momento, se pueden adaptar de alguna manera"; así se proponen varias alternativas y opciones" que van de la cuarentena de 14 días a la cuarentena y PCR a los 10 días sin haber tenido síntomas, pasando por la PCR inicial y cuarentena durante 10 días y una nueva PCR.