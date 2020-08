Simón admite ahora que sí existe una "segunda ola" pero quita importancia al término al tildarlo de asunto "semántico"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha admitido este jueves durante la rueda de prensa para explicar las últimas cifras de contagios que España está ante un incremento de casos que "podría ser o podría no ser una segunda ola".

Es la primera vez que Simón admite este término, una palabra que el responsable sanitario en la pandemia de coronavirus había rechazado usar antes pese a que dos comunidades como País Vasco o Extremadura (este mismo jueves) daban por hecho que esa segunda ola ya existía.

"Estamos ante un incremento de casos, podría serlo o podría no ser una segunda ola", ha dicho Simón, que ha utilziado el término en alguna otra ocasión durante su comparencia. Sin embargo, ha quitado importancia al uso del término y lo ha considerado solo "una cuestión semántica".

Simón había rechazado apenas hace siete días que España estuviera en una segunda ola de la pandemia de Covid. "Calificarlo como segunda ola tiene un componente tecnico, requiere una transmision comunitaria incrontrolada", dijo entonces. El pasado 30 de julio, Simón explicaba también que España aún no estaba en una segunda ola de la pandemia. "Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé, si esto lo es, desde luego, no lo parece. Si lo fuera estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora", aseveró.