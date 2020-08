Las emocionadas palabras de Ana Obregón a su hijo Álex tres meses después de su muerte

Tres meses han pasado de la muerte de Álex Lequio, una noticia que todavía causa dolor a todos los que vieron al joven crecer y, en especial, a su madre, Ana Obregón, que este jueves ha escrito unas sentidas palabras en Instagram.

La actriz ha compartido una fotografía en la que posa sonriente con su hijo, fruto de su relación con Alessandro Lequio. "Tres meses sin ti. 91 días profundamente agradecida y emocionada por vuestros mensajes de amor y cariño que me acompañan en este camino de lágrimas", rezan las primeras líneas.

La bióloga cuenta los días desde la muerte del empresario, que falleció el pasado 14 de mayo a los 27 años tras una dolorosa lucha contra el cáncer. "131.131 minutos sin mi mejor amigo, mi cómplice , mi protector, mi amor , mi ejemplo, el hombre de mi vida, mi principio y mi fin, mi hijo", expresa la intérprete.

Finalmente, junto a la 'etiqueta' "#Alessforever", Obregón recalca, como ya ha hecho en otras ocasiones, que su hijo es "su luz": "Casi 8 millones de segundos en una oscuridad absoluta que solo evita tu luz, mi Áless".

Este mensaje llega dos semanas después de que la artista sacara a la luz el último texto que su hijo escribió antes de partir. "El problema más grande del ser humano -y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer- es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad , montar empresas y sentirme un cowboy del capitalismo, siempre anclado en el ‘más es mejor", decía.