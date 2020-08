Consultorio de Psicología: "Como a todas horas con ansiedad, hasta escondo comida en el baño para que no me vean"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Problemas de ansiedad con la comida

PREGUNTA: Hola. Soy una persona obesa. Hace años me operé y de 150 kilos bajé a 75 kilos, pero ahora estoy en 83 kilos y no tengo voluntad alguna para controlar la alimentación. Como a todas horas y con ansiedad. Hasta lo que jamás pensé que haría: esconder comida y comer en el baño para que no me vean en casa. Es excesivo. Necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer? Gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA : En efecto, como bien dice, come por ansiedad y necesita ayuda psicológica a nivel profesional. En su caso, la comida es como un escape que le compensa de las situaciones que está viviendo; es como un premio para usted, aunque luego se sienta fatal cuando ha comido.

No se trata tanto de hacer una dieta, sino de que trabajemos con usted su entrenamiento, para que pueda controlar mejor sus emociones y genere hábitos más saludables. No lo dude, en la fase en la que está no podrá hacerlo sola, pero los psicólogos/as entrenamos todos los días a personas como usted para conseguir esos objetivos. Al final se trata de que sea más autónoma, más segura y tenga más confianza en usted misma. También convendrá trabajar su autoestima personal. En el libro Recuperar la ilusión detallo algún caso parecido al suyo. Ahí podrá ver la metodología que seguimos.

Sentirse inferior

PREGUNTA : Soy una mujer de 59 años, tengo una hermana tres años mayor que es muy buena persona, pero muy dominante. Teníamos otro hermano que falleció en un accidente de tráfico hace unos años y nuestros padres también murieron. Mi hermana está casada, es madre de tres hijos varones y abuela. El asunto es que en muchos momentos me siento muy inferior a su lado, lo paso mal. Tal vez sea por mi timidez. Me ha comentado que podría decirme cosas que no quiero oír, pero que no se atreve. Estoy inquieta.

RESPUESTA DE LA EXPERTA : Por lo que cuenta, arrastra cierta inseguridad personal (lo que usted llama timidez), y eso hace que sea vulnerable emocionalmente. Si su hermana es una persona dominante, puede pasarlo mal a su lado con cierta frecuencia. Desde luego, nadie es superior a usted; nadie, aunque usted esté inquieta y sienta que su hermana tiene más seguridad en si misma.

La buena noticia es que eso se puede trabajar a cualquier edad; de tal forma que usted consiga quererse mejor y no depender de la valoración de los demás para sentirse bien. En los libros Las 3 claves de la felicidad y Lo mejor de tu vida eres tú detallo en varios casos cómo trabajar esa timidez y cómo conseguir tener más confianza en usted misma.

Su pareja es incapaz de mantener relaciones sexuales

PREGUNTA: Conocí a mi pareja en diciembre y en marzo se fue de vacaciones, pero con el tema confinamiento no volvió hasta un mes y medio después. Dice que le gusto mucho y que me quiere, pero desde que volvió de sus vacaciones le cuesta coger aire, le palpita muy rápido y fuerte el corazón y no es capaz de mantener relaciones sexuales conmigo. Está como asexual, dicho por él. Dice que aunque quiere hacerlo no puede, que es incapaz y lo pasa mal.

Cree que puede ser el hecho de que yo tenga una hija adolescente y esté en proceso de divorcio con mi ex marido. Mi pregunta es si de verdad podría ser eso o no y cómo debería afrontarlo. Él está tomando medicación para la ansiedad y le he dicho de no vernos más, pero me ha respondido que eso le iba a provocar más ansiedad.

RESPUESTA DE LA EXPERTA : Si su pareja está tomando medicación para la ansiedad, eso en sí mismo puede explicar parte de su incapacidad para mantener relaciones sexuales completas, pero también pueden influir otros factores ambientales, como él mismo expone; pero el hecho de que usted esté divorciándose y tenga una hija adolescente, no explica su “asexualidad”.

Si la relación es para ambos suficientemente importante, convendría que siguieran una terapia de pareja, pues de lo contrario no parece que tengan mucho futuro en las actuales circunstancias. Quizás él piense que con tiempo todo pasará, pero eso es más un deseo que una posible realidad. En el libro Amar sin sufrir verá cómo reaccionar ante situaciones parecidas. Si él está interesado por la relación, debería ser el primero en aceptar que necesitan ayuda profesional (especialmente él).

Recordar a su ex pareja

PREGUNTA : Tengo una problema. Creo que no es normal pensar demasiado en mi ex, tanto que llega a resaltar en mis sueños. Creo que no le olvido porque fue la primera chica con la que salí y estuvimos casi cuatro años juntos. Se podría decir que ya pasaron dos años desde que terminamos y que ella ha rehecho su vida con alguien, pero yo no rehago la mía. Tal vez es porque aún mantengo la comunicación con su familia y me trae muchos recuerdos. La verdad, no sé qué hacer para no pensar tanto en ella.

RESPUESTA DE LA EXPERTA : El hecho de no haber rehecho su vida sentimentalmente, hace que aún siga dando vueltas a su relación y eso se manifiesta en sus sueños. Por otra parte, el mantener una comunicación con su familia, no le está ayudando demasiado. Es posible que necesite poner más distancia emocional y, aunque dentro de un tiempo podría reiniciar esa relación con la familia, ahora mismo le impide romper ciertos vínculos emocionales.

Al ser la primera relación seria, con el paso del tiempo tendemos a idealizar los recuerdos y, en lugar de vivir el presente, nos paramos recordando una y otra vez el pasado. En los libros Lo mejor de tu vida eres tú y Saca partido a tu vida, podrá encontrar recursos que le ayuden a salir de la situación actual. Básicamente, se trata de recuperar sus ilusiones, de trabajar su bienestar emocional y de vivir con mucho ánimo y confianza su presente.

Problemas con un amigo

PREGUNTA: Recientemente, un amigo ha cortado toda su amistad conmigo. Echando la vista atrás y rememorando situaciones y promesas rotas, tengo la sensación de que me estuvo manipulando e incluso aprovechándose de que me moría por pasar tiempo con él. Sin embargo, el siempre dijo que me encantaba hacerme la víctima y montar un drama de todo. ¿Cómo puedo saber si estuvo jugando conmigo o si está todo en mi cabeza?

RESPUESTA DE LA EXPERTA: Habría que analizar qué puede llevar a un amigo (si es un amigo de verdad) a cortar por completo la relación de amistad. Si como relata, usted se moría por estar con él; ¿realmente era amistad lo que sentía o buscaba otro tipo de relación? Comenta que él decía que usted rápidamente hace un drama por todo, ¿quizás llegó un momento en que su amistad, más que ser agradable, fue un peso para él? No se trata de ver si él ha jugado con usted, lo importante es que profundice en su forma de ser, en cómo se relaciona con los demás, en esos pensamientos internos que pueden ocasionar que se sienta víctima y que quizás demanden más atención a su alrededor, de lo que las otras personas están dispuestas a ofrecer.

En definitiva, aproveche estos momentos para conocerse más en profundidad, para mejorar su autoestima, para ganar en seguridad y confianza, para no depender tanto de cómo actúen los demás. Aproveche para ser la persona que le gustaría ser. En los libros Emociones que hieren y Lo mejor de tu vida eres tú, verá ejemplos prácticos de cómo lograrlo. Pero recuerde, céntrese en cómo ganar independencia emocional, no en buscar culpables.