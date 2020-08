Cierran un centro de día de As Neves y aislan a usuarios y trabajadores tras un positivo

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Política Social, la usuaria afectada es una mujer que "llevaba dos días sin acudir al centro" y que este jueves ha sabido que tiene COVID.

Las mismas fuentes han señalado que, siguiendo los protocolos establecidos, se ha cerrado el centro y se han dado indicaciones de aislamiento al resto de usuarios y a los trabajadores. A todos ellos se les están realizando pruebas PCR para confirmar si han resultado infectados.

El centro de día de As Neves, gestionado por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, cuenta con 25 plazas, aunque en estos momentos solo estaban disponibles la mitad por las restricciones de aforo y no estaban todas cubiertas. Asimismo, tiene 10 trabajadores en plantilla, aunque Política Social no ha precisado cuál es el número de empleados aislados.