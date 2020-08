Condemnat a dos anys i mig de presó un home per un incendi a Dénia en 2014

La Secció Desena de l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a dos anys i mig de presó a un home que va originar un incendi que va afectar diverses urbanitzacions i vehicles a Dénia al juliol de 2014 en encendre una foguera per a calfar-se menjar en una zona en la qual portava diversos mesos acampat. La sala el condemna per un delicte d'incendi per imprudència greu amb perill per a la vida.

El condemnat, per al qual es contempla l'atenuant de confessió, haurà d'indemnitzar amb diferents quantitats de diners, fins a 19.000 euros, a diversos dels afectats, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Els fets van succeir sobre les 20.00 hores del 5 de juliol de 2014 en un terreny rural situat entre els camins de Dénia on el condemnat portava diversos mesos vivint en una tenda de campanya que havia plantat després de netejar la mala herba d'una part del terreny.

Segons relata la sentència, l'home va encendre una foguera per a calfar menjar amb "menyspreu a les elementals normes de cura i prudència", ja que no va tindre en compte la proximitat amb les urbanitzacions habitades, uns 500 metres, ni les condicions climatològiques que eren de 28,7 graus de temperatura, amb ratxes de vent de 36 quilòmetres per hora i una humitat relativa del 33%.

El vent va propagar ràpidament el foc, que va aconseguir urbanitzacions pròximes, on va ser necessari evacuar a residents i tallar carrers. L'incendi va calcinar el turisme d'un particular i un Quad de la Policia Local de Dénia, que els agents havien col·locat en un carrer per a tallar la circulació fins a zones afectades pel foc.

A més, les flames van causar danys en elements comuns i en habitatges de dues urbanitzacions i als jardins d'una casa. La resolució recull que, des d'un primer moment, el condemnat va reconéixer a la Policia Local que havia sigut el causant de l'incendi encara que de manera involuntària.

Posteriorment, va afirmar que no estava segur de ser el causant si bé va reconéixer que va fer una foguera amb papers per a calfar el menjar i es va alçar un fort vent que li va fer impossible controlar les flames. El fiscal havia reclamat sis anys de presó per a l'acusat en el judici.

En la sentència, consultada per Europa Press, la sala assenyala que es va generar un risc per a la vida i integritat de les persones, atés que l'acusat "era coneixedor que la foguera que dóna lloc a l'incendi l'encén en una zona d'abundant mala herba que abasta des del punt on acampava fins als edificis habitats, i ho fa en època estival, d'altes temperatures i amb un notable vent, apreciat pels testimonis i propi acusat, existint per això la possibilitat i idoneïtat de propagar-se el foc fins als habitatges".

No obstant això, afig que l'entitat del perill "va ser menor, o almenys no tan greu per al bé jurídic protegit, per la intervenció de diversos factors, especialment pel desallotjament dels veïns i la intervenció policial i de bombers". Aquesta circumstància determina l'aplicació del tipus atenuat previst en l'article 351.1 del Codi Penal.