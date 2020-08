València subvencionarà amb fins a 1.800 euros a bars i restaurants per a donar-los un "baló d'oxigen"

L'Ajuntament de València destinarà 1.600.000 euros a subvencionar bars, cafeteries i restaurants per a donar-los "un baló d'oxigen" i com a ajuda directa "d'emergència" davant la crisi generada per la Covid-19. La iniciativa, les bases de la qual es publicaran el mes de setembre, permetrà als establiments accedir a una quantitat d'entre 1.000 i 1.800 euros.

Així ho ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa la regidora de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, juntament amb el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) i la Federació Empresarial d'Hostaleria de València (FEHV), Manuel Espinar.

Espinar ha manifestat que el sector es troba en un moment crític: "Estem pràcticament en l'UCI", ha assenyalat, ja que si bé durant la primera quinzena de juny va haver-hi un moment "d'efervescència perquè hi havia ansietat de trobar-se amb els bars i restaurants", segons han anat avançant els mesos de juny i juliol "i amb les notícies que estem tenint a l'agost les dades són catastròfiques".

Segons ha remarcat, l'hostaleria ha tingut pèrdues "des del principi" ja que "el 90% d'establiments oberts no arribava a les dades de rendibilitat". "Som un sector solidari, però arriba un moment en el qual necessitem ajudes perquè si no l'hostaleria desapareixerà i arrossegarà a 80.000 llocs de treball", ha afegit.

A més, Espinar ha assenyalat que es fa més complicat treballar ja que no hi ha turisme internacional i "a causa dels últims esdeveniments, el moviment nacional també s'està retraient bastant". "La lluita està a treballar pel client local", ha subratllat.

Segons ha detallat Bernabé, a aquestes ajudes podran accedir totes aquelles empreses i establiments hostalers que estiguen dins dels epígrafs de restaurants, cafeteries i bars. Els requisits que s'exigeixen són "estar al corrent de les obligacions tributàries, que tant l'activitat com l'establiment es troben a la ciutat de València i que mantinguen l'activitat almenys quatre mesos des del dia que reben la subvenció".

L'objectiu és "arribar al major nombre d'establiments hostalers i que resulte el més còmode possible fer aquesta petició" perquè siga més fàcil tramitar-la, ha indicat l'edil, que ha concretat que es concedirà una quantia fixa de 1.000 euros per sol·licitant i, en el cas de no esgotar-se l'import de la convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà fins a un màxim de 1.800 euros per local.

"Les bases ja estan redactades" i seran aprovades com a màxim la primera setmana de setembre, perquè "en el mateix mes els establiments puguen accedir a elles". "A partir d'eixe moment els establiments hostalers tindran 20 dies per a poder presentar tota la documentació i calculem que a l'octubre, més o menys, podran cobrar la subvenció", ha assegurat la regidora.

Afavorir als xicotets establiments

Es calcula que podran presentar-se entre 1.200 i 1.300 empreses encara que, segons ha remarcat Bernabé, "si hi haguera un al·luvió de sol·licituds" es realitzaria "un sorteig" per a determinar la sol·licitud des de la qual s'inicia la tramitació. A més, la regidora ha assegurat que les grans cadenes quedaran excloses d'aquestes ajudes perquè "queden fora de la convocatòria aquelles empreses que tinguen aproximadament més de 75 treballadors". "Es busca afavorir als xicotets establiments de la ciutat", ha afegit.

Segons ha indicat Bernabé, l'Ajuntament ha estat treballant juntament amb Federació Empresarial d'Hostaleria per a crear "diferents plantejaments" per a ajudar al sector i els han dividits en dues fases. Una primera fase d'ajudes "per a abordar les emergències" i donar un "baló d'oxigen" a aquests establiments hostalers que "pràcticament estan subsistint amb la poca afluència de públic".

D'altra banda, la regidora ha assenyalat que treballaran en "una segona part" l'objectiu de la qual serà ajudar les empreses a millorar la seua competitivitat i apostar per la "comunicació, logística i digitalització".

Comptabilitat

L'edil ha subratllat que aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ingressos o recursos per al mateix fi o objecte, de qualsevol administració o ens privats o públics, nacionals, de la UE, però no amb les de la convocatòria de València Re-Activa "i qualsevol altra atorgada en l'exercici 2020 per l'Ajuntament de València".

Per a concloure, Espinar ha explicat que de cara a l'any que ve "el que reclamarà el sector hostaler és que l'impost de terrasses de 2021 s'exonere".