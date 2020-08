Por qué el pis no cura las picaduras de medusa y qué se debe hacer para tratarlas

Una de las imágenes más frecuentes en las costas españolas es la de una persona habiendo recibido una picadura de medusa. Se debe evitar siempre el agua dulce a la hora de tratarlas, por supuesto no emplear el pis como dicta la creencia popular y, siempre que fuera posible, acudir al puesto de socorro.

El doctor Diego Fernández Martínez, médico de Urgencias en el puesto de la Cruz Roja de la playa de la Barrosa (Chiclana, Cádiz), apunta como los síntomas de la picadura de medusa el picor y a la inflamación.

"Siempre hay picor. Si la medusa está viva te da con el tentáculo y aparece el latigazo, como una marca alargada y enrojecida en tu piel. También puede provocarse un picor generalizado, que es que te ha contactado parte de la medusa. La medusa en sí provoca picor y una reacción en parte del cuerpo, como urticaria", describe.

Según recalca el experto de Cruz Roja, en realidad, la picadura de medusa en sí no es peligrosa, pero sí lo es la de la carabela portuguesa, una especie de color violáceo, con una cresta en la parte superior y rellena de gas. Aunque suele ser propia de zonas tropicales, en los últimos años se ha extendido al Mediterráneo. Puede ser letal.

Así, las picaduras de medusa, salvo este caso, suelen traducirse en una reacción leve, que será más aguda cuanto más contacto se tenga con el animal, y generalmente no provoca daño. Aquí destaca que los niños y los ancianos pueden ser los colectivos más vulnerables en cuanto a las picaduras, ya que no tienen bien desarrollada su inmunidad, o bien porque la tienen mermada por la edad.

Se debe acudir a un facultativo sanitario ante la picadura de medusa, según explica el doctor Fernández Martínez, cuando el dolor sea muy intenso. Además, resalta que, en contra de la creencia, lo que mejor le viene es el agua salada, y nunca hay que lavarla con agua dulce porque sólo así aumentará el picor.

"Se debe enjuagar la zona afectada con agua salada para retirar los restos de la medusa. Si es muy dolorosa la picadura se debe acudir a un puesto de socorro para que le pongan analgesia para el dolor, una crema con corticoide en la zona con picor, aunque también viene bien el frío", subraya el médico de Urgencias de la Cruz Roja.

Eso sí, el especialista mantiene que, generalmente, y a no ser que se trate de la especie de carabela portuguesa, no suele haber complicaciones en las picaduras de medusa, más allá de que la reacción alérgica se exacerbe, pero no suele ser lo habitual.

Cómo actuar

Con todo ello, el doctor insiste en que no sirve el pis, como marca la creencia popular, a la hora de aliviar los síntomas de una picadura de medusa, ni tampoco hay que emplear agua dulce, porque utilizándola aumentará el picor de la zona.

Siempre se debe intentar lavar la picadura de medusa con agua salada, con cuidado y sin tocarla, porque lo que contacte con ella podrá dar reacción alérgica también; entonces intentar retirar si hubieran restos con agua salada.

También el doctor Fernández sostiene que viene muy bien el frío. Según cuenta, en el puesto de la Cruz Roja de la playa de la Barrosa donde el trabaja suelen congelar agua salada, que en caso de reacción leve, suelen proporcionársela a los pacientes porque frena la reacción.