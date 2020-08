La Comunitat Valenciana estudia prohibir fumar en la via pública com en Galícia

El Govern valencià està estudiant la possibilitat d'adoptar la mesura ja aprovada per Galícia de prohibir fumar en la via pública per a evitar la propagació del coronavirus, segons ha confirmat a Europa Press fonts de la Conselleria de Sanitat.

Així, Salut Pública està estudiant si en la Comunitat Valenciana també s'aplica una prohibició del consum de tabac en espais públics i sobre aquest tema s'analitza la conveniència d'aplicar aquesta restricció en tots els espais a l'aire lliure o només en aquells casos en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat.

El Diari Oficial de Galícia (DOG) va publicar aquest dimecres una resolució en la qual es prohibeix fumar al carrer si no existeix una distància de dos metres de separació amb altres persones com a mesura per a fer front als rebrots de la Covid-19.

L'hostaleria, a favor

El president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) i la Federació Empresarial d'Hostaleria de València (FEHV), Manuel Espinar, ha manifestat aquest dijous que els hostalers són "els primers interessats" a pal·liar els efectes del coronavirus, pel que "si el tabac és un potenciador, caldrà prohibir-lo i generar espais per a fumadors".

Espinar ha remarcat que "aquesta és la pandèmia més greu que ha patit el món en aquest segle i al seu torn ha implicat una crisi econòmica sense precedents", que ha afectat greument el sector de l'hostaleria. "Nosaltres som els primers interessats en què això d'alguna manera es vaja pal·liant", ha assegurat.

A més, ha assenyalat que els no fumadors "no han de veure's perjudicats per tindre a un fumador al costat" ja que el fum del tabac potencia la transmissió de la Covid-19, per la qual cosa Espinar aposta pels "espais per a fumadors".

No obstant això, Espinar ha volgut reiterar que els hostalers no són policies i que l'Administració haurà d'articular la seguretat en aquest aspecte. "Els hostalers el que fem és respectar les normes que a nosaltres ens imposen: la distància entre taules, la distància social o tindre els gels hidroalcohòlics, això sí, no som policies", ha advertit.