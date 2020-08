Una riñonera acuática: así es el invento de Amazon con el que disfrutar de la playa sin preocupaciones

Disfrutar de la playa (o cualquier destino de agua dulce) es uno de los placeres indescriptibles del verano. La mejor fórmula para desconectar y, de paso, tomar el sol para que el guapo se nos suba aún más (siempre que lo hagamos con precaución), viene de la mano de unos cuantos baños refrescantes, paisajes nuevos y, por qué no, una cervecita con vermú incluido para calmar el apetito que este plan suele abrir. Sin embargo, esta delicia también incluye alguna que otra preocupación, como, por ejemplo, dejar las pertenencias en la toalla y sin vigilancia mientras todos disfrutamos del agua. Y es que, aunque no suele pasar, ¿quién nos asegura que no podemos ser víctimas de un hurto estival?

De los creadores de las fundas impermeables para llevar con nosotros el móvil a cualquier lugar, ahora también es posible encontrar riñoneras waterproof en las que meter la cartera con el dinero y los documentos, las llaves o los gadgets de más valor. Una solución cómoda y segura que, además, no suele conllevar una inversión excesiva

Entre los modelos existentes, hemos dado con uno en el catálogo de Amazon que promete aliviar nuestras preocupaciones y mantener a buen resguardo todas nuestras pertenencias. Es de Zacro, incluye en un dos por uno y, por menos de ocho euros, puede ser tuya. ¿Quieres saber qué es lo que te ofrece más allá del descanso mental de saber que no habrá sobresaltos ni imprevistos?

Este 'pack' incluye dos riñoneras acuáticas por menos de 8 euros. Amazon

Este pack incluye dos riñoneras impermeables hasta a 5 metros de profundidad ya que cuentan con la certificación IPX8, por lo que se convierten en la mejor opción para tener siempre tus pertenencias a buen recaudo, incluso en el agua. Está elaborada con materiales de alta calidad que evitan que la bolsa se deforme al tiempo que protege herméticamente los objetos depositados en su interior. El modelo azul está diseñado con tres cremalleras para sellar mientras que la negra tiene dos. Su cinturón es ajustable para que pueda ajustarse a la cintura de cada persona

Y si quieres el set completo...

Pero si lo que quieres es un completo set impermeable en el que puedas tener organizadas todas tus pertenencias, puedes optar por este pack que incluye riñonera, funda para móvil y bolsa estanca que es perfecta para tus paseos de aventura por la playa o para actividades acuáticas como kayak o piragüismo. La mochila tiene una capacidad de 20L.

Todos estos artículos están elaborados a prueba de agua. - Amazon

