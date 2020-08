STAR exige "la mejora en la transparencia" de la gestión de la Bolsa de Empleo Temporal del SERIS

En una nota de prensa, STAR ha señalado que el 30 de diciembre de 2016 se publicó la convocatoria de la Lista de Empleo Temporal del Servicio Riojano de Salud, fecha a partir de la cual los aspirantes tuvieron un mes para inscribirse y aportar todos sus méritos hasta dicha fecha.

En las bases de dicha convocatoria se recogía que "estas listas contendrán la información que permita a cada aspirante conocer el puesto que ocupa en cada momento, aportando en la web la publicación mensual de los nombramientos y posiciones que ocupan los candidatos que han sido contratados".

Esta nueva bolsa de empleo "ha presumido de novedades que daban un salto en la transparencia, como por ejemplo la incorporación de un programa que permitía la publicidad de los nombramientos, pero la realidad es otra y dicha herramienta no consigue aportar a los candidatos la información de forma clara y transparente".

"A la complejidad de dicho programa se une la publicación de varios listados de todas las categorías en la página web que se han ido colgando en diferentes fechas lo que lleva a los candidatos de nuevo a una falta de claridad en sus posiciones y la Lista de Empleo, incluso a la no aparición de personas que se inscribieron posteriormente", han añadido.

"A la falta de transparencia se añade la injusticia con la que se está tratando a los candidatos por parte de la Administración, ya que el esfuerzo realizado para formarse y el trabajo que supone haber superado procesos selectivos y por los que obtenían una puntuación", ha apuntado.

"Todo esto no se está viendo reflejado al no poder aportar los méritos conseguidos con tan duros esfuerzos por parte de los candidatos y que no es tenido en cuenta por la Administración. Al no poder incluir tampoco el tiempo trabajado durante todos estos años las puntuaciones reflejadas están totalmente desvirtuadas de los méritos actuales de los candidatos", ha señalado el STAR.

La Nueva Bolsa de Empleo Temporal de Servicio Riojano de Salud ha dejado de serlo y necesita urgentemente la solución de los problemas denunciados por el Sindicato STAR para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público.

Por todo ello, el sindicato insta a la Administración a la apertura inmediata de las listas para "la inscripción de nuevos candidatos, actualización y aportación de méritos así como la unificación de todos los listados de la bolsa de trabajo, baremados y no baremados, y a su vez que se cumpla lo recogido en las bases en cuanto a publicidad y transparencia para poder ser consultadas por parte de los trabajadores en cualquier momento".