PSOE tilda de "engaño masivo" el Plan de Carreteras de la Junta del que no se ha ejecutado "ni un euro de cada tres"

De este modo, Hernández ha exigido la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ante las Cortes para detallar qué, cómo y de qué manera se han impulsado los proyectos comprometidos en este Plan que ahora concluye y del que faltan de invertir en torno a 4.000 millones de euros.

En concreto, Hernández ha detallado que este Plan contaba con una inversión total en carreteras de 5.478 millones, de los que, según los datos que maneja el PSOE, sólo se han ejecutado 1.564, lo que supone un 28,55 por ciento del total comprometido.

En concreto, en modernización el Plan contemplaba inversiones por 3.497 millones de euros de los que únicamente se ha ejecutado el 22,38 por ciento -782,7 millones-, a los que habría que sumar los 1.980 millones para conservación de los que sólo se ha invertido el 23,23 por ciento -460,1 millones-.

Por provincias, según los datos aportados por el PSOE, Segovia fue la más beneficiada con una ejecución del 42,35 por ciento del total previsto con 171,7 millones de euros; seguida de Burgos con un 29,21 por ciento -178,4 millones-, Valladolid con el 26,37 por ciento -152,2 millones-, Palencia con una inversión del 25,45 por ciento del total-159 millones- y Ávila con el 25,34 por ciento -105 millones-.

Tras ellas se sitúan León con una ejecución del 19,18 por ciento del total comprometido -224,4 millones-, Salamanca con 18,35 por ciento -84,9 millones-, Zamora con un 17,80 por ciento -86 millones- y Soria con la ejecución más baja con un 17,57 por ciento, lo que supone una inversión de 79,6 millones.

En concreto, según los datos aportados por Hernández, el Plan de Carreteras incluía un total de 778 actuaciones de las que únicamente se han realizado 467, lo que supone un 60 por ciento del total. De ellas, como ha señalado, "muchas" son de oficio como las 31 acciones en la Autovía Segovia-Valladolid cuyo objetivo es "pagar un peaje encubierto".

"La Junta no es de fiar, presenta un plan a bombo y platillo y no ejecutan ni tres de cada diez euros", ha remarcado Hernández, quien ha recordado la obligatoriedad de ofrecer explicaciones en las Cortes con arreglo a una Proposición No de Ley aprobada en noviembre de 2019 que obliga a que todos los planes tengan una audiencia pública y dos evaluaciones que se tendrán que enviar a las Cortes, una a mitad del periodo de vigencia y otra al final.