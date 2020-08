Monedero defiende a Podemos y arremete contra el poder judicial: "La justicia no es igual para todos"

El revuelo mediático sobre la presunta financiación irregular de Podemos ha puesto en el punto de mira a los socios del Gobierno. El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha imputado a la formación como persona jurídica tras la declaración del exabogado del partido, José Manuel Calvente.

El letrado señaló irregularidades en la financiación de la campaña del 28-A y de la llamada caja de solidaridad, por la que los dirigentes del partido donan parte de su sueldo a causas benéficas. La formación de Pablo Iglesias despidió al abogado tras un escándalo por supuesto acoso sexual a una compañera.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido de los primeros en hablar tras la declaración prestada por Calvente en el juzgado y ha defendido su inocencia y la del partido. "Desde el comienzo, se ha ido contra Podemos, pero lo importante es el ruido", ha comentado el colaborador de Mediaset.

El papel de José Manuel Calvente, el abogado despedido por Podemos

Monedero ha arremetido contra Calvente y ha explicado que, a su parecer, no volverá a ser contratado como abogado: "Este señor no va a volver a trabajar, ha roto su confidencialidad". Además, el contertulio ha insinuado que la actitud de el exabogado de Podemos puede deberse a alguna ayuda externa.

"No me extrañaría que alguien le esté ayudando", ha comentado Monedero. El cofundador de la formación morada ha hablado de Vox, quien se presentó en el año 2016 como acusación particular contra el partido de Iglesias. "Los poderes públicos de este país han hecho lo posible para que Podemos no entrara en el Gobierno", ha añadido el politólogo madrileño.

Monedero ha negado que exista una financiación irregular por parte de la formación morada. Además, el colaborador ha explicado que el juez investiga la procedencia de tan sólo 1.200 euros y no de 400.000 euros de gastos como ha apuntado la presentadora, Ana Terradillos, que, según él, fueron destinados al diseño de los carteles elegidos para la campaña electoral del 28 de abril de 2019.

Críticas al poder judicial

La conductora de El programa del verano ha preguntado a su invitado si cree en la independencia del poder judicial, ya que alguno de sus antiguos compañeros de partido han arremetido contra varios jueces. "Más o menos", ha respondido Monedero.

El contertulio ha puesto de ejemplo la condena de seis meses y medio de cárcel para el juez Salvador Alba por conspirar contra Victoria Rosell, antigua diputada de Podemos. Monedero ha justificado su falta de confianza hacia la totalidad el poder judicial, debido a algunos casos en los que los jueces no han sido del todo imparciales, como en el caso de Alba.

"La justicia no es igual para todos", ha defendido el entrevistado. Por último, Monedero ha apuntado a la necesidad de una renovación de los altos cargos del poder judicial de España. "Este país se acostó franquista y se despertó demócrata", ha concluido el cofundador de Podemos.