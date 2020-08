La alcaldesa de La Cistérniga denuncia acusaciones sobre su participación en fiestas durante rebrotes

La alcaldesa de La Cistérniga, la socialista Patricia González Encinar, ha presentado una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil en Laguna de Duero por las graves acusaciones que desde redes sociales, en especial desde Facebook, se han vertido sobre ella.

A través de algunos perfiles y varios comentarios, algunos usuarios de esta red social aseguran que la alcaldesa participó en lo que han denominado no fiestas y fiestas paralelas, durante las fechas en las que se detectó un brote de COVID-19 en la localidad, los días 23 y 24 de julio.

"Durante casi 15 días se han estado vertiendo acusaciones sobre mi persona, asegurando que he participado en las no fiestas. Y para colmo, hay un post del Grupo Municipal de Ciudadanos en La Cistérniga donde se me critica el estar en esa fiesta, cosa que es totalmente falsa", aclara la alcaldesa.

"Llega un momento en el que hay que defender el honor y dejar constancia de que hay cosas que son mentira", concluye González a través de un comunicado recogido por Europa Press.