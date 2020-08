Mostra de València propone fijar la mirada en Algeria con un ciclo con el grito de protesta del nuevo cine

Con el ciclo 'Les batalles d'Algèria', el festival quiere fijar la mirada en un país "en plena ebullición" y cuyo cine "llama a la acción política". "Si en años anteriores pusimos el foco sobre la nueva ficción palestina o las cineastas egipcias contemporáneas, esta vez tomamos el pulso a la situación actual en Argelia, a través de una serie de títulos de producción reciente que demuestran una vez más el compromiso de la Mostra con el cine de los países árabes", ha subrayado Eduardo Guillot, director artístico del festival.

La llamada 'Revolución de las sonrisas' alteró Argelia de tal modo que el cineasta Karim Aïnouz abandonó su idea de realizar una película sobre su padre para salir a las calles y documentar las protestas no violentas. Allí encontró a Nardjes Asli, "artivista" que lucha por hacer oír su voz a través de la resistencia creativa.

La cámara de un smartphone sortea las prohibición de filmar las manifestaciones y la acompaña por las calles el 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer, mientras camina y canta con los demás manifestantes, con lo que adentra de manera inmersiva en la experiencia de compartir la jornada con ella. El resultado lleva por título 'Nardjes A. A Day in the Life of an Algerian Protester'.

La película tuvo su estreno mundial en la Berlinale 2020, el último festival internacional que se celebró con normalidad antes de la pandemia mundial, y se verá por primera vez en España en el marco de la Mostra de València.

Tampoco ha sido proyectada en España 'Let Them All Go', donde la cineasta argelino-canadiense Sara Nacer conduce al espectador hasta los orígenes del histórico movimiento de respuesta popular. Además de mostrar imágenes de las protestas, el film contextualiza la revolución a nivel social y político dando la palabra a diferentes activistas y ciudadanos, descubriendo al espectador a una generación que quiere construir su país de otra manera.

Además, el ciclo incluye títulos como 'Les Bienheureux', ópera prima de la cineasta Sofia Djama, que formó parte del jurado de Mostra de València en 2019 y que propone un retrato inquietante de los argelinos que viven los efectos de la guerra civil, mostrando cómo el conflicto bélico ha transformado las expectativas o incluso influido las prioridades de un pueblo inerte y bloqueado a día de hoy.

También 'En attendant les hirondelles', del realizador Karim Moussaoui, que se centra en tres historias protagonizadas por un nuevo rico, una joven y un neurólogo muy ambicioso, que sirven para reflexionar sobre el pasado y el presente de Argelia. Tres territorios, tres generaciones y tres clases sociales diferentes para abordar la historia actual de Argelia.

Además, el ciclo también echará la vista atrás para poner en contexto la historia reciente de Argelia y recuperará la versión restaurada de 'La batalla de Argel', obra maestra del director italiano Gillo Pontecorvo, que logró con ella tres nominaciones a los Oscar y el León de Oro en la Mostra de Venecia. Supone el mejor documento fílmico sobre la guerra de Argelia y la culminación de su independencia de Francia, poniendo así fin a la fase colonial de su historia.

Según ha informado la organización, se trata de un film "de impactante vigencia", rodado íntegramente en Argelia y protagonizado por Yacef Saadi, personaje fundamental en la movilización argelina revolucionaria. La película cuenta con banda sonora de Ennio Morricone y fue rodada en 1966, pero estuvo prohibida en Francia hasta 1971, mientras que en España fue censurada por el entonces ministro Manuel Fraga y no llegó a los cines hasta 1978. Hoy está considerada un clásico del cine político.